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08:30 (мск), источник: ДЕЙТА

Жителей Приморья зовут на краевой фестиваль

С 3 по 4 ноября в Уссурийске состоится VI открытый Приморский конкурс-фестиваль патриотической песни «Голос сердца 2017», сообщает «Deita.ru».

По информации администрации Приморского края, к участию приглашаются творческие коллективы края, а также сольные исполнители.

Как отметили в департаменте внутренней политики края, проведение ежегодного фестиваля в Приморье — одна из составляющих патриотического воспитания молодежи.

По словам организаторов фестиваля-конкурса, мероприятия проводится для повышения социальной и творческой активности населения, а также сохранения нравственных и культурных достижений.

«Принять участие могут самодельные творческие коллективы, военнослужащие, курсанты, студенты, школьники, а также сольные исполнители. Возраст участников не ограничен», — сообщили представители Приморской региональной общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана».

Заявку на участие необходимо подать до 20 октября 2017 года. Более подробно с информацией о конкурсе можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее в послании Федеральному Собранию РФ Президент России Владимир Путин подчеркнул важность патриотического воспитания подрастающего поколения.

«Это наша общая история, и относиться к ней нужно с уважением. Об этом писал и выдающийся русский, советский философ Алексей Фёдорович Лосев. “Мы знаем весь тернистый путь нашей страны, — писал он, — мы знаем томительные годы борьбы, недостатка, страданий, но для сына своей Родины всё это своё, неотъемлемое, родное”. Уверен, что у абсолютного большинства наших граждан именно такое ощущение Родины, и уроки истории нужны нам прежде всего для примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь», — отметил Владимир Путин.

Виктор Бруевич.

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