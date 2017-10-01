Во Владивостоке соберут новых роботов

Центр развития робототехники совместно с Дальневосточным федеральным университетом организует вторые соревнования Robotics Tournament, которые пройдут на территории кампуса ДВФУ с 28 по 29 октября. Подать заявку на участие в мероприятии можно через официальный сайт организаторов мероприятия — Центра развития робототехники — или при помощи официальной группы организаторов в социальных сетях, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Организаторы соревнований сообщили, что в числе главных задач мероприятия — повышение у молодёжи интереса к техническому творчеству, развитие коммуникации, а также обмен опытом между техническими специалистами, студентами, школьниками и просто интересующимися техникой.

Турнир Robotics Tournament пройдёт в формате хакатона. Это значит, что участники соревнований формируются в команды по три-четыре человека. Каждой команде необходимо за 24 часа из деталей, предоставленных Центром развития робототехники, собрать робота для прохождения полосы препятствия. Однако организаторы не раскрывают информацию, какие именно это будут детали. Об этом и о том, из чего будет состоять полоса препятствия для робота, конкурсанты узнают только в первый день соревнования, 28 октября.