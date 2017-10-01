Во Владивостоке соберут новых роботов
Главный приз соревнований Robotics Tournament — гоночный квадрокоптер.
Главный приз соревнований Robotics Tournament — гоночный квадрокоптер.
Центр развития робототехники совместно с Дальневосточным федеральным университетом организует вторые соревнования Robotics Tournament, которые пройдут на территории кампуса ДВФУ с 28 по 29 октября. Подать заявку на участие в мероприятии можно через официальный сайт организаторов мероприятия — Центра развития робототехники — или при помощи официальной группы организаторов в социальных сетях, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Организаторы соревнований сообщили, что в числе главных задач мероприятия — повышение у молодёжи интереса к техническому творчеству, развитие коммуникации, а также обмен опытом между техническими специалистами, студентами, школьниками и просто интересующимися техникой.
Турнир Robotics Tournament пройдёт в формате хакатона. Это значит, что участники соревнований формируются в команды по
По окончании двух дней турнира определится