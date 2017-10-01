Первореченский район Владивостока отметил юбилей
30 сентября Первореченский район Владивостока отпраздновал свой 80-летний юбилей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
30 сентября Первореченский район Владивостока отпраздновал свой 80-летний юбилей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Началось мероприятие в полдень с детского праздника «Приключения
Поздравить первореченцев и всех горожан с юбилеем Первореченского района пришли первый заместитель главы администрации Владивостока Константин Лобода и председатель думы города Андрей Брик.
За добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие города почётных грамот, денежных премий, благодарственных писем и памятных сувениров были удостоены заслуженные жители района, а также предприятия и организации. Награды им вручил Константин Лобода.
«У Первореченского района славная история и великое будущее, — отметил Константин Анатольевич. — Дальнейшего развития и процветания району, счастья и успехов всем его жителям».
Продолжилось празднование исторической реконструкцией одного из боёв Великой Отечественной войны, показательными выступлениями военнослужащих морской пехоты, спортсменов. Поздравить гостей праздника на сцену вышли творческие коллективы и исполнители.
Кроме того, юбилею района были посвящены фестиваль «Легенды цыган», дискотека с