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08:26 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Хоккейную» электричку запустит «Экспресс Приморья» в октябре

Дополнительный пассажирский электропоезд будет курсировать в дни проведения домашних матчей «Адмирала».

Владивосток, 1 октября, PrimaMedia.

Дополнительная электричка для перевозки пассажиров и болельщиков ХК «Адмирал» выйдет на маршрут в октябре. Расписание электропоезда адаптировано под домашние матчи хоккейной команды: он будет курсировать в дни хоккейных баталий, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО «Экспресс Приморья».

В соответствии с заказом департамента промышленности и транспорта администрации Приморского края АО «Экспресс Приморья» назначает дополнительный электропоезд для перевозки пассажиров и болельщиков в дни проведения домашних хоккейных матчей в спортивном комплексе «Фетисов-Арена». Приобрести билеты можно с помощью мобильного приложения «ПРИГОРОД», дополнительные комиссии при этом не взимаются. Стоимость проезда по действующему тарифу.

В октябре вводится следующий график движения:

— для доставки пассажиров и болельщиков в рабочие дни 2, 4, 6, 27 и 31 октября для пригородного скорого электропоезда № 6401, сообщением «Владивосток — Партизанск— Тихоокеанская», назначается остановка «Спутник».

Расписание движения электропоезда в пригородной зоне:

Владивосток — отправление в 18:30.

Первая Речка— 18:37.

Моргородок— 18:41.

Вторая Речка — 18:45.

Спутник— 18:58.

Угольная— 19:06. Далее следует действующим расписанием.

Для обратной доставки пассажиров болельщиков по рабочим дням 2, 4, 6, 27 и 31 октября назначается пригородный электропоезд № 6316/6338, сообщением «Угольная — Владивосток», следующим расписанием:

Угольная: отправление в 22:20.

Спутник— 22:28.

Вторая Речка— 22:42.

Моргородок— 22:46.

Первая Речка— 22:49.

Владивосток: прибытие в 22:57.

Кроме этого, добраться на домашние игры по выходным дням можно на пригородном электропоезде № 6307, сообщением «Владивосток-Надеждинская». Отправление из Владивостока в 15:22. Прибытие на о.п. «Спутник» в 15:58.

Вернуться в город после завершения матча по выходным дням можно на пригородном электропоезде № 6366, сообщением «Спасск-Дальний-Владивосток». Отправление от о.п. «Спутник» в 19:51. Прибытие во Владивосток в 20:26.

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