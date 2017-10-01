День учителя отметят сотни тысяч белорусов в воскресенье

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 окт — Sputnik. День учителя отмечают в Беларуси в воскресенье сотни тысяч людей — работников сферы образования республики.

Ежегодно в первое воскресенье октября Беларусь празднуется День учителя — профессиональный праздник не только школьных педагогов, но и всех сотрудников сферы образования. В 2017 году праздник выпал на 1 октября.

Поздравил с Днем учителя уже и президент Беларуси Александр Лукашенко. «Убежден, ваш энтузиазм, безграничное терпение и преданность профессии найдут отклик в сердцах воспитанников и послужат достойным примером для подрастающего поколения», — обратился глава государства к педагогам в своем поздравлении.

В школах Беларуси работают порядка 200 тысяч человек. Всего же в сфере образования заняты порядка десяти процентов всего населения республики.