Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Глава МВФ рассказала, какие страны могут отказаться от доллара
Насколько хорошо вы разбираетесь в лекарствах: тест
В Москве полиция задержала Алексея Навального
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Власти ДНР заявили о запуске национализированного завода «Мечела»
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Полицейские без жилья напомнили Путину о миллиардах на Крым
Половина мира требуют урезать права России в ООН
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Остановите Гвардьолу. «Манчестер Сити» одолел чемпиона
«Халл» Слуцкого забил шесть мячей «Бирмингему» (видео)
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Любовь к соленому объяснили научно
Ученые выяснили, почему с возрастом труднее похудеть
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Посол раскрыл детали жесткого разговора с Путиным
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
07:17 (мск), источник: Sputnik.by

День учителя отметят сотни тысяч белорусов в воскресенье

В воскресенье 1 октября в республике чествуют работников сферы образования.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 окт — Sputnik. День учителя отмечают в Беларуси в воскресенье сотни тысяч людей — работников сферы образования республики.

Ежегодно в первое воскресенье октября Беларусь празднуется День учителя — профессиональный праздник не только школьных педагогов, но и всех сотрудников сферы образования. В 2017 году праздник выпал на 1 октября.

Читайте также
Только 14% белорусских учителей — мужчины

Поздравил с Днем учителя уже и президент Беларуси Александр Лукашенко. «Убежден, ваш энтузиазм, безграничное терпение и преданность профессии найдут отклик в сердцах воспитанников и послужат достойным примером для подрастающего поколения», — обратился глава государства к педагогам в своем поздравлении.

В школах Беларуси работают порядка 200 тысяч человек. Всего же в сфере образования заняты порядка десяти процентов всего населения республики.

Хотя многие ученики и коллеги уже поздравили учителей, отправить поздравительное смс-сообщение или позвонить педагогу можно и в воскресенье.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Танец опоздавшей на рейс женщины взорвал интернет
Из-за ДТП с автобусом на МКАД образовалась пробка
Трамп продлил запрет на финансирование культурных обменов с РФ
Стали известны сроки решения судьбы «ВИМ-Авиа»
Мэй заявила о праве Британии отойти от норм ЕС после Brexit
Польша хочет иметь на своей территории две дивизии войск США
Синдзо Абэ представил тракторы-беспилотники
Первые будущие военные летчицы России приняли присягу
На Марсе зафиксировали крупнейшее сияние
Спорт
Остановите Гвардьолу. «Манчестер Сити» одолел чемпиона Один из лидеров премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал восьмую победу подряд — повержен «Челси». Отрыв манчестерских клубов от преследователей увеличился до пяти очков
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
СМИ узнали о возможных проблемах со связью в Москве из-за "Моей улицы"
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь