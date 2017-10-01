Осадки ожидаются в большинстве областей Казахстана в воскресенье
В ряде регионов страны ожидаются переменная облачность, усиление ветра, туман.
В ряде регионов страны ожидаются переменная облачность, усиление ветра, туман.
АСТАНА, 1 окт — Sputnik. На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов местами сохраняются осадки, лишь на юге и
В Акмолинской,
В Алматинской, Жамбылской и Карагандинской областях ночью и утром — туман.
В Мангистауской, днем Атырауской и Актюбинской областях местами усилится ветер — 15−20 м/с.
По информации Gismeteo, в Астане 1 октября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем ожидается +6…+9°C, ночью 0…+3°C.
В Алматы 1 октября переменная облачность, без осадков. Дневная температура составит +10…+13°C, ночная +2…+4°C.
В Караганде 1 октября ожидается переменная облачность, без осадков, днем +5…+8°C, ночью 0…+2°C.
В Петропавловске 1 октября сохранится облачная погода, временами осадки, днем ожидается +2…+4°C, ночью 0…-3°C.
В Павлодаре 1 октября ожидается переменная облачность, без осадков, температура днем составит +7…+10°C, ночью +1…+4°C.
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В Шымкенте 1 октября ожидается небольшая облачность, без осадков. Дневная температура составит +12…+15°C, ночная +2…+4°C.
В Уральске 1 октября облачно, временами дождь, температура днем составит +7…+10°C, ночью +3…+6°C.
В Актобе 1 октября ожидается облачная погода, временами дождь. Дневная температура составит +6…+8°C, ночная +3…+5°C.
В Актау 1 октября в Актау ожидается переменная облачность, временами дождь, сохранится порывистый ветер, температура днем будет в пределах +16…+18°C, ночью +10…+13°C.