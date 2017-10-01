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08:40 (мск), источник: Sputniknews.kz

Осадки ожидаются в большинстве областей Казахстана в воскресенье

В ряде регионов страны ожидаются переменная облачность, усиление ветра, туман.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 58% 770 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 1 окт — Sputnik. На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов местами сохраняются осадки, лишь на юге и юго-востоке ожидается погода без осадков, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман, днем местами усиление ветра — 15−20 м/с.

В Алматинской, Жамбылской и Карагандинской областях ночью и утром — туман.

В Мангистауской, днем Атырауской и Актюбинской областях местами усилится ветер — 15−20 м/с.

По информации Gismeteo, в Астане 1 октября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем ожидается +6…+9°C, ночью 0…+3°C.

В Алматы 1 октября переменная облачность, без осадков. Дневная температура составит +10…+13°C, ночная +2…+4°C.

В Караганде 1 октября ожидается переменная облачность, без осадков, днем +5…+8°C, ночью 0…+2°C.

В Петропавловске 1 октября сохранится облачная погода, временами осадки, днем ожидается +2…+4°C, ночью 0…-3°C.

В Павлодаре 1 октября ожидается переменная облачность, без осадков, температура днем составит +7…+10°C, ночью +1…+4°C.

В Усть-Каменогорске 1 октября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Дневная температура составит +7…+10°C, ночная 0…+2°C.

В Шымкенте 1 октября ожидается небольшая облачность, без осадков. Дневная температура составит +12…+15°C, ночная +2…+4°C.

В Уральске 1 октября облачно, временами дождь, температура днем составит +7…+10°C, ночью +3…+6°C.

В Актобе 1 октября ожидается облачная погода, временами дождь. Дневная температура составит +6…+8°C, ночная +3…+5°C.

В Актау 1 октября в Актау ожидается переменная облачность, временами дождь, сохранится порывистый ветер, температура днем будет в пределах +16…+18°C, ночью +10…+13°C.

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