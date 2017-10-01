Челябинцы делятся фото первого «основательного» снега в соцсетях

Первое октября ознаменовалось в Челябинске выпадением снега — жители города активно фотографируют наглядное доказательство смены сезона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В зиму этот снег уйдет вряд ли, а вот проблем автомобилистам и энергетикам может создать немало — синоптики прогнозируют слабые гололедные явления, налипание мокрого снега на провода.

Добавим, сегодня небольшие и умеренные осадки, в виде дождя и мокрого снега пройдут в большинстве районов, в горах возможно установление временного снежного покрова.

Температура воздуха сегодня по области составит 1−6 градусов тепла, на севере столбики термометров опустятся до минус 2, в Челябинске — плюс 1−3. Ветер ожидается восточный с переходом на северо-восточный 4−9 м/с, днем отдельные порывы до 15 метров.

<div id="vk_post_-140774741_163580"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?149"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-140774741_163580", -140774741, 163580, '8CCOzqbxkK_dtPfvQyXCD-52SiPY')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в октябре на Южном Урале меняется вид осадков. По статистике, на долю жидких осадков (дождя) приходится 37%, на долю смешанных (дождь со снегом) 42%, на долю твердых (снега) — 21%, рассказывают метеорологи. В октябре выпадение снега — уже обычное явление. «Возрастает при этом и интенсивность снегопадов. В 1998 году снег, выпавший 7—8 октября , покрыл землю в северных районах области 39-сантиметровым слоем. Обычно октябрьский снег сходит быстро, однако в 1976 году устойчивый снежный покров образовался в Челябинске уже 10 октября. А вот в 2008 году это состоялось лишь 13 декабря. Средняя дата установления снежного покрова приходится на 13 ноября», — рассказывают в Челябинском Гидрометцентре.

<div id="vk_post_-140774741_163415"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?149"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-140774741_163415", -140774741, 163415, 'VPKkdtEaOp9CKcdrKnrO_XWEy1Ad')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России в октябре на Южном Урале ожидается некоторый избыток осадков, зато погода первых месяцев отопительного периода в целом будет не такой морозной, как в прошлом году.

<div id="vk_post_-98206699_146948"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?149"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-98206699_146948", -98206699, 146948, 'HWRhG1OqNAWS5ANUjXDg_aSGdmoy')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Анализ климатических данных и прогностических разработок НИУ Росгидромета, позволяет с вероятностью 65−67% сделать вывод о том, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия на большей части территории Уральского региона температурный фон ожидается около нормы. Первая половина периода (октябрь-декабрь) ожидается теплее, чем за предыдущий отопительный период. Следует отметить, что оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, в последние 17 лет колебалась в пределах 58−81%», — говорится в гидрометеорологическом бюллетене ведомства.

<div id="vk_post_107256454_305"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?149"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_107256454_305", 107256454, 305, 'sQVgOcIvDDrdUrIPcw-905BrOA40')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

В таблице указано соответствие климатической норме прогноза средней месячной температуры воздуха (аномалия температуры) для каждого месяца отопительного периода. Прогнозируется «Ниже нормы», если вероятность осуществления этой градации не менее 60%, при этом вероятность аномалии противоположного знака составит не более 15%, а вероятность «Около нормы» — 25%.