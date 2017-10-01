Челябинцы делятся фото первого «основательного» снега в соцсетях
В зиму этот снег уйдет вряд ли, а вот проблем автомобилистам может добавить. По расчетам Росгидромета, в октябре южноуральцев ждет повышенная доза осадков.
В зиму этот снег уйдет вряд ли, а вот проблем автомобилистам может добавить. По расчетам Росгидромета, в октябре южноуральцев ждет повышенная доза осадков.
Первое октября ознаменовалось в Челябинске выпадением снега — жители города активно фотографируют наглядное доказательство смены сезона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В зиму этот снег уйдет вряд ли, а вот проблем автомобилистам и энергетикам может создать немало — синоптики прогнозируют слабые гололедные явления, налипание мокрого снега на провода.
Добавим, сегодня небольшие и умеренные осадки, в виде дождя и мокрого снега пройдут в большинстве районов, в горах возможно установление временного снежного покрова.
Температура воздуха сегодня по области составит 1−6 градусов тепла, на севере столбики термометров опустятся до минус 2, в Челябинске — плюс 1−3. Ветер ожидается восточный с переходом на
Напомним, в октябре на Южном Урале меняется вид осадков. По статистике, на долю жидких осадков (дождя) приходится 37%, на долю смешанных (дождь со снегом) 42%, на долю твердых (снега) — 21%, рассказывают метеорологи. В октябре выпадение снега — уже обычное явление. «Возрастает при этом и интенсивность снегопадов. В 1998 году снег, выпавший
Добавим, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России в октябре на Южном Урале ожидается некоторый избыток осадков, зато погода первых месяцев отопительного периода в целом будет не такой морозной, как в прошлом году.
«Анализ климатических данных и прогностических разработок НИУ Росгидромета, позволяет с вероятностью 65−67% сделать вывод о том, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия на большей части территории Уральского региона температурный фон ожидается около нормы. Первая половина периода (октябрь-декабрь) ожидается теплее, чем за предыдущий отопительный период. Следует отметить, что оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, в последние 17 лет колебалась в пределах 58−81%», — говорится в гидрометеорологическом бюллетене ведомства.
В таблице указано соответствие климатической норме прогноза средней месячной температуры воздуха (аномалия температуры) для каждого месяца отопительного периода. Прогнозируется «Ниже нормы», если вероятность осуществления этой градации не менее 60%, при этом вероятность аномалии противоположного знака составит не более 15%, а вероятность «Около нормы» — 25%.
В течение холодного периода 2017−2018 годов вероятностный прогноз погоды будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды, добавляют синоптики.