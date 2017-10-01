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07:54 (мск), источник: Известия

В России стартовал осенний призыв в армию

В Вооруженных силах России стартовал осенний призыв. Согласно указу президента страны, на службу в армию и другие органы будут направлены 134 тыс. молодых людей.

Источник: Reuters

В местах сбора все призванные получат повседневную военную форму. Так, будущим морякам выдадут черный комплект одежды, тем, кто отправится в ВКС и ВДВ — синий, остальным — обычной защитной раскраски.

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До места службы призывников доставят железнодорожным и автомобильным транспортом. Те, кому предстоит служить в Сахалинской области и в Камчатской крае, прибудут в места дислокации морским путем или по воздуху, для чего будет задействована военная и гражданская авиация. В дороге молодые люди будут обеспечены питанием.

Ранее отмечалось, сообщал портал iz.ru, что в этом осенний призыв число граждан, отправляющихся на срочную службу, впервые сократилось на десятки тысяч человек. Так, осенью 2016-го были призваны 152 тыс. человек против 134 тыс. в этом году.

В Минобороны объяснили это увеличением доли контрактников в рядовом и сержантском составе.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
xo ppy
"В Минобороны объяснили это увеличением доли контрактников в рядовом и сержантском составе."И не только,мне так кажется-с каждым годом население России...
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