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08:37 (мск), источник: Sputnik.by

С октября о гостях-интуристах нужно сообщать милиции в течение 3 часов

Данные о прибывших гостях можно передать при помощи информационных систем МВД, единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы или отправить нарочным.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 окт — Sputnik. Гостиницы, санатории, хозяева агроусадеб и сдающие жилье ИП с 1 октября должны будут сообщать об иностранных гостях в милицию в течение трех часов с момента приезда интуриста.

В воскресенье вступают в силу изменения в закон Беларуси от 4 января 2010 года «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», которые предусматривают сокращение сроков предоставления информации о прибывающих иностранцах.

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Работать по-новому должны будут принимающие иностранных граждан гостиницы, санаторно-курортные и оздоровительные организации, субъекты агроэкотуризма, юридические лица и индивидуальные предприниматели, сдающие жилье, напомнили в Министерстве внутренних дел Беларуси.

Сообщить о гостях можно будет при помощи информационной системы «Гостиница» МВД, единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы или отправить нарочным. Главное, чтобы это было сделано в течение трех часов после предоставления жилья иностранцам.

Если информация в установленный срок не будет представлена или будет содержать заведомо недостоверные сведения, уполномоченным юрлицам и ИП грозит административная ответственность. Санкция по статье 23.16 КоАП предусматривает предупреждение или штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин.

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