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08:14 (мск), источник: Моя Планета

Ученые раскрыли причину агрессии собак

Для некоторых владельцев собак ежедневные прогулки могут приносить не мало стресса из-за агрессии, которую питомцы выражают по отношению к другим животным. Ученые из Университета Аризоны считают, что причиной такого поведения могут быть гормоны.

Источник: AP 2017

Биолог Эван Маклин в рамках исследования решил обратить внимание на гормоны окситоцин и вазопрессин в организме агрессивных псов и пришел к выводу, что они могут играть важную роль в формировании социального поведения собак, пишет Phys.org.

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Окситоцин, который иногда называют «гормоном любви», имеет большое значение при родах и кормлении грудью. Его уровень в организме увеличивается, когда мы обнимаем или целуем любимого человека. Вазопрессин, напротив, связан с агрессией.

Для исследования Маклин собрал домашних собак разных возрастов, пород и полов, чьи владельцы отмечали у них агрессивное поведение. Для каждой такой собаки подобрали спокойного питомца того же пола, возраста и породы, которые были примером для сравнения. До и после каждой агрессивной реакции у собак изменяли уровень гормонов. Результаты показали высокий уровень вазопрессина, что указывает на его связь с агрессией животных.

Одновременно ученые отметили высокий уровень окситоцина у собак в центрах, занимающихся воспитанием питомцев-помощников. Это подтверждает, что окситоцин может препятствовать агрессии у собак.

Маклин уверен, что лучшее понимание причин агрессии собак может помочь сделать их более дружелюбными.

«Агрессия собак — огромная проблема. Тысячи людей ежегодно попадают в больницы из-за укусов собак, особенно это касается детей. Кроме того, агрессия является одной из основных причин отказа от собак. Если есть способы вмешательства и воздействовать на биологические процессы, которые вызывают агрессию, это может принести огромную пользу как людям, так и собакам», — рассказал Маклин.

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