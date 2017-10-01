Ученые раскрыли причину агрессии собак
Для некоторых владельцев собак ежедневные прогулки могут приносить не мало стресса
Для некоторых владельцев собак ежедневные прогулки могут приносить не мало стресса
Биолог Эван Маклин в рамках исследования решил обратить внимание на гормоны окситоцин и вазопрессин в организме агрессивных псов и пришел к выводу, что они могут играть важную роль в формировании социального поведения собак, пишет Phys.org.
Окситоцин, который иногда называют «гормоном любви», имеет большое значение при родах и кормлении грудью. Его уровень в организме увеличивается, когда мы обнимаем или целуем любимого человека. Вазопрессин, напротив, связан с агрессией.
Для исследования Маклин собрал домашних собак разных возрастов, пород и полов, чьи владельцы отмечали у них агрессивное поведение. Для каждой такой собаки подобрали спокойного питомца того же пола, возраста и породы, которые были примером для сравнения. До и после каждой агрессивной реакции у собак изменяли уровень гормонов. Результаты показали высокий уровень вазопрессина, что указывает на его связь с агрессией животных.
Одновременно ученые отметили высокий уровень окситоцина у собак в центрах, занимающихся воспитанием
«Агрессия собак — огромная проблема. Тысячи людей ежегодно попадают в больницы