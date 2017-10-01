А оценки выставляют ученики: незрячий учитель преподает на Брестчине

Источник: Sputnik.by

Будучи незрячим, Николай Апанович экстерном закончил десятый класс, получил два высших образования, а сейчас задумывается о сдаче на высшую категорию. Sputnik побывал у необычного педагога.

Николай родился в агрогородке Медно Брестского района. Здесь же он закончил среднюю школу, сюда же вернулся после университета. Работать он стал в родной школе бок о бок с теми, кто когда-то учил его.

Дети запоминают увиденное, а не прочитанное

После урока обществоведения у десятого класса один из учеников проводит Николая Васильевича под руку в учительскую. Там нас перехватывает завуч и приглашает в свой кабинет. После интервью за учителем снова зайдут — одиннадцатиклассник заберет его на следующий урок.

«Всегда дети подходят забирают меня. Так быстрее добираться», — объясняет Николай, при этом оговариваясь, что по всему школьному зданию он и сам прекрасно ориентируется.

Оценки тоже выставляют ученики, а журнал помогают заполнять коллеги. В остальном Николай полностью автономен.

Отсутствие зрения не мешает ему давать детям те знания, которые требует министерская программа. И даже больше. Программу дополняют презентации, видеоролики и интерактивные карты.

«Я беру проектор, запускаю на компьютере и показываю. Стараюсь использовать максимально наглядный материал, потому что без наглядности предмет сухой сам по себе. Дети чаще всего визуалы, они запоминают то, что увидено, а не то, что прочитано. И юмор — максимальное количество юмора на уроке. Потому что если скучный урок — это совершенно неинтересно. При этом, юмор максимально приближен к теме. Всегда иду в класс с улыбкой. Дети чувствуют, как к ним относятся», — делится собеседник Sputnik.

На первый взгляд кажется, что основная сложность незрячего человека, а тем более учителя, заключается в том, чтобы представить и объяснить детям то, чего сам не видишь. Но, по словам учителя меднянской школы, необязательно видеть то, что хочешь показать.

«Если видеоматериал, то я ищу его на YouTube. Прослушал, что там делается, — подходит. Если есть презентация — скачал, коллегам показал, что на ней. Они рассказали, и я уже решаю, подходит или нет. Портреты личностей, если в учебнике нет, скачал, показал детям», — рассказывает Николай.

Как поделился преподаватель, в помощь незрячим сегодня есть множество различных программ для озвучки литературы, сайтов с уже озвученной литературой. Информации для подготовки к урокам предостаточно. Так же и с любой другой интересующей темой, которых у Николая бесконечное множество — «Окей, Google в помощь». А без новой информации педагог жизни не представляет.

Всех учеников Ананович различает по голосам, но при ответе просит называть фамилию «Мне не давали возможности впасть в депрессию».

Зрение Николай потерял в 1998-м году. Ему тогда было 15 лет, он заканчивал девятый класс. В Медно была только базовая школа, поэтому в 10−11 классы его одноклассникам приходилось ездить в соседнюю деревню. А Николай продолжил обучение самостоятельно дома. Через два года в агрогородке открылась средняя школа, и его приняли сразу в выпускной класс.

«К нам пришел молодой тогда директор Дмитрий Валерьевич Расторгуев. Я попросил сестру, чтобы она спросила его, можно ли мне в следующем году пойти в школу и закончить среднее образование. Она приходит домой и говорит, что Дмитрий Валерьевич сказал, зачем тянуть, если можно сдать экстерном экзамен за десятый класс и доучиться в одиннадцатом», — вспоминает Николай.

Мужчина предполагает, что потеря зрения произошла частично из-за травмы позвоночника и «шухерной жизни» — много падал.

«Толком неизвестно почему. Получился комплекс — отслойка сетчатки, катаракта. Морально по этому поводу были какие-то загоны. Но с другой стороны, мне не давали возможности впасть в депрессию. Потому что нас у мамы пятеро — я второй. Она одна, ей надо было поднимать детей. Как раз где-то в этот период погиб отец. А в деревне все-таки работы всегда уйма. Я оставался дома, меня потихоньку озадачивали. В это время у меня сестра училась, и мы с ней готовились к занятиям. Особо скучать мне не давали», — вспоминает он.

В то же время Николай и сам не любит сидеть сложа руки. До проблем со здоровьем он прочитал все книги в сельской библиотеке, а потом стал ездить в Брест в специальную библиотеку для незрячих.

«Мне библиотекарь Надежда Демьяновна говорила: “Николай, свободен! Мне нечего тебе предложить. Ты уже все прочитал!”. То есть чтение у меня было везде. Спрячешься где-нибудь в лесу, залезешь на дерево, спрячешься на чердак или под одеяло с фонариком, и читаешь. Читал я в больших количествах, как и сейчас в принципе», — рассказал Ананович.

На учебу уходил в 8 утра и возвращался домой в 10 вечера.

После окончания школы Николай поступил в Брестский государственный университет имени Пушкина на исторический факультет и переехал в общежитие. К экзаменам стал готовиться заранее. Помогло и то, что школу он закончил с высшим баллом — 5.0. Медкомиссия допустила к поступлению, и Николай стал учиться на преподавателя истории-религиоведа.

Университетские лекции будущий педагог записывал на диктофон. Записи использовал при подготовке к сессии.

После третьего курса студент решил получить еще одно образование и поступил в филиал БГУ на специальность «Внедрение информационных технологий на предприятии, экономист-юрист».

«Было трудно, но в то же время очень весело. Нагрузка была очень сильная. Еще тогда записался на курсы по компьютерам. Уходил в 8 утра и приходил в 10 вечера. Постоянная учеба. Последний год нагрузка была жесткая», — вспоминает Николай.

Пришлось одновременно сдавать госы по двум специальностям — 6 экзаменов подряд.

«Если бы Таня (будущая супруга — Sputnik) не уговорила сдать последний экзамен, я, наверное, не сдал бы. Чисто физически уже не мог», — признается Апанович.

Совмещение гуманитарной специальности с математической учитель объясняет своей тягой к технологиям. Получив второе высшее, он стал разбираться в бухгалтерии, налогах, изучил программы для поиска правовой информации.

«Люблю возиться с техникой. Мне это довольно интересно. Если народ просит перепрошить какой-то телефон, восстановить или что-то в этом роде, то спокойно могу это делать. Могу переустановить Windows, если кому-то помощь нужна», — признается он.

«Хорошо, что никаких специализированных условий не было».

Николай выпустился 11 лет назад, но годы студенчества из головы не выходят до сих пор.

«На недельки две вернулся бы в молодость. Замечательные годы были. Жизнь в общежитии… Хорошо, что никаких специализированных условий не было. Все на общих основаниях. Спокойно мог сам в душ сходить в подвал. Дотопаешь куда надо. Конечно, если на дороге холодильник не выставили или еще что-нибудь. Один раз разнес головой дверь стеклянную. Все примерно знали мои зоны ходьбы и уже не ставили ничего», — рассказывает он.

С любыми гаджетами незрячий учитель на «ты» — его часто просят «перепрошить» что-нибудь или восстановить файлы.

После учебы Николай устроился на работу в родную школу агрогородка Медно. Перед этим нужно было пройти «жесткую» медико-реабилитационную комиссию.

«В первый год мне разрешили нагрузку стандартную для человека с инвалидностью первой группы — полставки. Хотели дать вообще 0,25. Думали, что я не справлюсь с задачей. Я в чем-то их понимаю. Они все-таки при устройстве на работу берут на себя какую-то ответственность. Год я отработал, прошел еще раз медкомиссию, и тогда мне уже разрешили работать без ограничений учителем истории и обществоведения», — признается учитель.

В школу директор Дмитрий Валерьевич взял выпускника сразу. На тот момент учительский коллектив со школьных времен Николая изменился не сильно.

«Я» бывает разное

На уроках Николай Васильевич старается подтолкнуть детей к анализу пройденного материала. Поэтому вопросы он формулирует так, что для ответа обязательно нужно было прочитать параграф. Таким образом, исключается подсматривание в учебники при ответе домашнего задания. Но делается это не для проверки учеников на честность, а для их же развития.

«То, что они читать умеют к одиннадцатому классу, это ясный факт. Но проанализировать информацию, сделать какие-то выводы надо потрудиться», — считает 34-летний учитель.

Различает учащихся Николай только по голосу, поэтому во время первой встречи с классом просит не кричать «я», если кто-то хочет ответить.

«Я» бывает разное, — иронизирует учитель и просит называть свое имя.

В остальном уроки Николая не отличаются от обычных школьных уроков.

Рабочая нагрузка, как признается педагог, его особо не напрягает, но работа все равно занимает большую часть жизни.

«В среднем дома учителю нужно потратить еще минимум несколько часов ежедневно на проверку тетрадей, подготовку материала и составление плана. У меня же чуть проще, потому что уроки не каждый день — есть время для подготовки. Я прихожу с работы, кидаю наушник в ухо, книжка в это время читается, а я делаю что-то по дому», — добавляет учитель.

Кроме уроков по всемирной истории, истории Беларуси и обществоведению, Николай готовит детей к поступлению в вуз, ведет факультатив по основам права, кружок по гитаре и играет со школьниками в «Что? Где? Когда?».