Прогноз погоды: зимы не будет

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 1 октября, на территории всей страны ожидается переменная облачность, вероятность осадков 10%

Температурный режим

По данным синоптиков, в ближайшие дни начнется потепление и в Молдове наступит Золотая осень.

Максимальная температура воздуха в воскресенье, 1 октября, составит + 16 С в Кишиневе и + 17 С на юге.

В воскресенье, 1 октября, на севере температура воздуха составит днем +14 +15 С днем, а ночью +2 +3 С.

В центре республики ожидается от +16 до + 17 С в дневные часы и +5 +6 С — ночью.

На юге температура поднимется до + 17 градусов днем и +7 +9 С в ночные часы.

Атмосферное давление в норме — 760 мм.рт.ст.

Праздники

1 октября это Международный день пожилых людей, международный день музыки и всемирный день вегетарианства.

У православных сегодня день прославления преподобной Ефросинии Суздальской.

Народные приметы на 1 октября

Приметы 1 октября связаны, в основном, с празднованием памяти святой Ирины Египетской.

Арина (Ирина)-шиповница: на Арину собирают плоды шиповника, сушат их.