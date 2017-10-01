Переход на пятидневку в некоторых школах Алматы невозможен — акимат

«В городе Алматы на пятидневное обучение перешли школы таким образом: 1−7 классы в 115 общеобразовательных школах; 1−4 классы в 87 гимназиях, школах-гимназий, лицеях, школах-лицеи. Остальные с 8−11 классы общеобразовательных школ и с 5−11 школ нового типа обучаются по шестидневному обучению. Это связано, во-первых, с интенсивной миграцией населения, контингент учащихся увеличился по сравнению с прошлым годом на 12 487 детей. Таким образом, школы города перегружены и ведут занятия в две смены. Во-вторых, учитывая уплотненное движение домой, на 1,5−2 часа позже. В связи с этим, в целях безопасности жизни и здоровья детей переход полностью на пятидневное обучение невозможен», — сообщается на сайте.