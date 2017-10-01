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08:42 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Левченко: Свой балет может появиться в Иркутске

Губернатор региона сделал такое заявление после показа балета «Лебединое озеро».

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутск может обзавестись собственным балетным коллективом. Губернатор Приангарья Сергей Левченко сделал такое заявление после показа балета «Лебединое озеро» в Драмтеатре в рамках празднования юбилея региона. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе облправительства.

«Я побывал на выступлении “Русского балета” в Москве около года назад и сразу понял, что может стать подарком жителям в дни 80-летия региона. В Иркутске очень развита культура, есть театры, одни из лучших в России, но своего балета нет. Мы постараемся создать такой коллектив», — сказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Напомним, что московский «Русский балет» представил жителям Приангарья «Лебединое озеро» в Иркутском академическом драматическом театре имени Н. П. Охлопкова 28 сентября. Балет П. И. Чайковского показали в рамках празднования 80-летнего юбилея региона.

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