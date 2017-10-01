Сергей Левченко: Свой балет может появиться в Иркутске

Иркутск может обзавестись собственным балетным коллективом. Губернатор Приангарья Сергей Левченко сделал такое заявление после показа балета «Лебединое озеро» в Драмтеатре в рамках празднования юбилея региона. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе облправительства.

«Я побывал на выступлении “Русского балета” в Москве около года назад и сразу понял, что может стать подарком жителям в дни 80-летия региона. В Иркутске очень развита культура, есть театры, одни из лучших в России, но своего балета нет. Мы постараемся создать такой коллектив», — сказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.