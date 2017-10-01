Сергей Левченко: Свой балет может появиться в Иркутске
Губернатор региона сделал такое заявление после показа балета «Лебединое озеро».
Губернатор региона сделал такое заявление после показа балета «Лебединое озеро».
Иркутск может обзавестись собственным балетным коллективом. Губернатор Приангарья Сергей Левченко сделал такое заявление после показа балета «Лебединое озеро» в Драмтеатре в рамках празднования юбилея региона. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
«Я побывал на выступлении “Русского балета” в Москве около года назад и сразу понял, что может стать подарком жителям в дни 80-летия региона. В Иркутске очень развита культура, есть театры, одни из лучших в России, но своего балета нет. Мы постараемся создать такой коллектив», — сказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Напомним, что московский «Русский балет» представил жителям Приангарья «Лебединое озеро» в Иркутском академическом драматическом театре имени Н. П. Охлопкова 28 сентября. Балет П. И. Чайковского показали в рамках празднования 80-летнего юбилея региона.