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08:43 (мск), источник: AmurMedia.ru

Двумя теплыми днями порадует погода хабаровчан на предстоящей неделе

При этом остальные дни будут довольно холодными и преимущественно дождливыми.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 58% 770 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: AmurMedia

Хабаровск, 1 октября, AmurMedia.

Погода подарит Хабаровску всего пару теплых дней на неделе. Поздняя осень уверено вступает в свои права, отмечая почти каждый день дождем, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сервис OpenWeatherMap.

Понедельник, 2 октября, в краевом центре начнется с небольшого дождя, но в течение дня небо ограничится облачностью с временными прояснениями. День будет довольно холодным, +4°С-6°С, при повышенной влажности, до 100% и западном ветре около 5−6 м/с. Давление будет стабильным, 764 мм.рт.ст.

Небольшой дождь ожидается и ранним утром вторника, 3 октября. Дождь повторится поздним вечером. Температура воздуха будет немного выше, +7°С-8°С, влажность снизится до 84%. Ветер будет переменчивым, западного и северо-западного направления, 3−4 м/с. Давление останется стабильным на уровне 765 мм.рт.ст.

Первая половина среды, 4 октября, будет солнечной, но все же прохладной, +4°С-7°С. Набежавшие во второй половине дня тучи не огорчат хабаровчан осадками. Влажность существенно снизится до 84%. Но усилится ветер, до 5−6 м/с, преимущественно западного направления. Давление стабильно — 768 мм.рт.ст. Стоит отметить, что к вечеру существенно похолодает, столбик термометра опустится почти до 0С.

Утренняя облачность в четверг, 5 октября, перерастет в кратковременный дождь в середине дня. Но хабаровчан в этот день ждет существенное потепление, до +12°С даже поздним вечером. Направление ветра будет южным и юго-западным, но довольно сильным, до 8 м/с. Влажность в течение дня будет снижаться, от 77 до 67%. Атмосферное давление останется стабильным, 772 мм.рт.ст.

Пятница, 6 октября, выдастся ясной, осадков не ожидается. Воздух будет теплым, до +15°С. Но ветер будет ощутимым, до 8 м/с, преимущественно южного и юго-восточного направления. Относительная влажность днем не превысит 76%. Давление снизится до 754 мм.рт.ст, но останется стабильным.

Суббота, 7 октября, не будет холодной, температура в течение дня продержится на отметке +12°С-14°С. Но дождливым будет почти весь день. Влажность будет увеличиваться от до 90%. Ветер южного и юго-западного направления будет довольно сильным, а отдельные порывы достигнут 14 м/с. Давление останется стабильным, около 750 мм.рт.ст.

Солнечно и сухо будет в воскресенье, 9 октября. Однако, осенняя прохлада будет отмечаться на протяжении всего дня, +7°С-10°С. Ветер будет постоянного западного направления, довольно сильным, с порывами до 15 м/с. Относительная влажность продержится на уровне 46%. Давление несущественно повысится до 760 мм.рт.ст.

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