Аким Усть-Каменогорска обклеил антикоррупционными значками авто подчиненных

«Мне очень приятно участвовать в этой акции, которая должна стать хорошим примером для других государственных органов. Это является свидетельством открытости акимата Усть-Каменогорска перед общественностью города», — заявила руководитель департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции ВКО Жанна Қабдолдақызы.

«Мы подхватили инициативу, которая была предложена и внедрена госслужащими Карагандинской области. Вопрос использования служебной машины вне рабочего времени — актуален. Мы открыты для наших жителей, теперь любой гражданин может позвонить по телефону горячей линии 8−702−000−24−94 или по номеру единого call-центра — 55−66−55, предоставив конкретное фото или видео, на котором государственный транспорт использовался не по назначению вне рабочего времени или в личных целях», — сказал руководитель аппарата акима города Усть-Каменогорск Ержан Шурманов.