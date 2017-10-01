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09:46 (мск), источник: Newtimes.kz

Аким Усть-Каменогорска обклеил антикоррупционными значками авто подчиненных

Сегодня возле здания городского акимата в Усть-Каменогорске госслужащие нанесли на авто специальные наклейки, символизирующее запрет использования государственного транспорта в личных целях, передает YK-news.kz.

Источник: Newtimes.kz

Особые «метки» нанесли сотрудники городской администрации совместно с госслужащими антикоррупционного ведомства на 10 служебных машин городского акимата.

«Мне очень приятно участвовать в этой акции, которая должна стать хорошим примером для других государственных органов. Это является свидетельством открытости акимата Усть-Каменогорска перед общественностью города», — заявила руководитель департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции ВКО Жанна Қабдолдақызы.

Отметим, что активное участие в акции принял аким города Усть-Каменогорск Куат Тумабаев.

«Мы подхватили инициативу, которая была предложена и внедрена госслужащими Карагандинской области. Вопрос использования служебной машины вне рабочего времени — актуален. Мы открыты для наших жителей, теперь любой гражданин может позвонить по телефону горячей линии 8−702−000−24−94 или по номеру единого call-центра — 55−66−55, предоставив конкретное фото или видео, на котором государственный транспорт использовался не по назначению вне рабочего времени или в личных целях», — сказал руководитель аппарата акима города Усть-Каменогорск Ержан Шурманов.

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