Аким Усть-Каменогорска обклеил антикоррупционными значками авто подчиненных
Сегодня возле здания городского акимата в
Сегодня возле здания городского акимата в
Особые «метки» нанесли сотрудники городской администрации совместно с госслужащими антикоррупционного ведомства на 10 служебных машин городского акимата.
«Мне очень приятно участвовать в этой акции, которая должна стать хорошим примером для других государственных органов. Это является свидетельством открытости акимата
Отметим, что активное участие в акции принял аким города
«Мы подхватили инициативу, которая была предложена и внедрена госслужащими Карагандинской области. Вопрос использования служебной машины вне рабочего времени — актуален. Мы открыты для наших жителей, теперь любой гражданин может позвонить по телефону горячей линии 8−702−000−24−94 или по номеру единого