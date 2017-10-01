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09:42 (мск), источник: Sputnik

В ряде областей Узбекистана создаются новые суды

Создаются Хивинский суд (Хорезмская область), Шахрисабзский (Кашкадарьинская область), Ахангаранский, Нурафшонский и Янгиюльский (Ташкентская область) городские суды и Ташкентский (Ташкентская область) районный суд по уголовным делам.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ, в соответствии с которым на основании статьи 78 Закона Республики Узбекистан «О судах» в связи с изменением границ районов и городов, а также отнесением некоторых городов к категории городов областного подчинения создаются новые суды. Об этом сообщает Uzbekistan Today.

Так, создаются Хивинский (Хорезмская область), Шахрисабзский (Кашкадарьинская область), Ахангаранский, Нурафшонский и Янгиюльский (Ташкентская область) городские суды и Ташкентский (Ташкентская область) районный суд по уголовным делам.

Начнут работать Хивинский (Хорезмская область), Шахрисабзский (Кашкадарьинская область), Ахангаранский, Нурафшонский и Янгиюльский (Ташкентская область) городские административные суды, а также Ташкентский (Ташкентская область) районный административный суды.

Вместе с тем пересмотрена юрисдикция некоторых судов. В частности, Багатские межрайонные суды по гражданским и экономическим делам теперь будут обслуживать и Хиву.

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