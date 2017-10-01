В ряде областей Узбекистана создаются новые суды

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ, в соответствии с которым на основании статьи 78 Закона Республики Узбекистан «О судах» в связи с изменением границ районов и городов, а также отнесением некоторых городов к категории городов областного подчинения создаются новые суды. Об этом сообщает Uzbekistan Today.

Так, создаются Хивинский (Хорезмская область), Шахрисабзский (Кашкадарьинская область), Ахангаранский, Нурафшонский и Янгиюльский (Ташкентская область) городские суды и Ташкентский (Ташкентская область) районный суд по уголовным делам.

Начнут работать Хивинский (Хорезмская область), Шахрисабзский (Кашкадарьинская область), Ахангаранский, Нурафшонский и Янгиюльский (Ташкентская область) городские административные суды, а также Ташкентский (Ташкентская область) районный административный суды.