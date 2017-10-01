Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Власти Болгарии не выдержали: НАТО "штурмует" РФ, снимаем санкции
Ученые выяснили, почему с возрастом труднее похудеть
Саакашвили рассказал о мечте поменять власть в Киеве
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Киев назвал ответственных за пожар на складе боеприпасов
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Насколько хорошо вы разбираетесь в лекарствах: тест
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Посол раскрыл детали жесткого разговора с Путиным
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
09:17 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Подарки, экскурсии и концерты: как отпразднуют День пожилых людей в метро

В подземке будут звучать поздравления, а пассажирам раздадут буклеты со схемой метро и значки.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Праздничную программу к Международному дню пожилых людей приготовили для горожан в столичном метро.

Метрополитен поздравляет пассажиров старшего поколения с международным праздником и желает здоровья и долгих лет жизни! Мы приготовили различные мероприятия, каждый сможет выбрать то, что ему интересно.
Роман Латыпов
Первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе

На 16 площадках проекта «Музыка в метро» прозвучат известные песни времен СССР, также гостей ждут танцевальные выступления, бесплатные экскурсии и подарки.

Откроет праздничную программу выступление финалистки музыкального конкурса «Евровидение-2013» певицы Дины Гариповой. Посмотреть его все желающие смогут в 11:00 в переходе с «Боровицкой» на станцию «Библиотека имени Ленина».

Читайте также
Платформы станций метро «Фили» и «Студенческая» откроют 1 октября

Танцевальное шоу пройдет с 13:00 до 14:00 в переходе со станции метро «Ленинский проспект» на станцию Московского центрального кольца Площадь Гагарина. Артисты будут приглашать пожилых людей потанцевать вместе с ними.

Пассажиры пенсионного возраста также смогут побывать на бесплатных экскурсиях, на которых им расскажут об истории и работе метрополитена. Мероприятие пройдет с 11:00 до 11:40 и с 14:00 до 14:40 в центре профориентации, который находится в вестибюле станции метро «Выставочная».

Кроме того, весь день на эскалаторах будут звучать поздравления со словами благодарности людям старшего поколения. А на всех информационных стойках «Живое общение» пожилые москвичи смогут получить памятные подарки: буклеты со схемой метро и значки с символикой.

День пожилых людей проходит в столичном метро во второй раз. В прошлом году на 12 станциях Кольцевой линии вручили около шести тысяч подарков. Гости праздника участвовали в викторинах и слушали стихи в свою честь.

В Москве отпразднуют День старшего поколения
Во время загрузки произошла ошибка.
26 сентября© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Трамп продлил запрет на финансирование культурных обменов с РФ
Правительство Красноярского края ушло в отставку
Референдум вопреки Мадриду: в Каталонии настал день голосования
Польша хочет иметь на своей территории две дивизии войск США
Синдзо Абэ представил тракторы-беспилотники
Осенний призыв в армию стартовал в России
Все как есть: Франция запрещает «фотошопить» моделей
Спорт
Остановите Гвардьолу. «Манчестер Сити» одолел чемпиона Один из лидеров премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал восьмую победу подряд — повержен «Челси». Отрыв манчестерских клубов от преследователей увеличился до пяти очков
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь