Подарки, экскурсии и концерты: как отпразднуют День пожилых людей в метро
В подземке будут звучать поздравления, а пассажирам раздадут буклеты со схемой метро и значки.
В подземке будут звучать поздравления, а пассажирам раздадут буклеты со схемой метро и значки.
Праздничную программу к Международному дню пожилых людей приготовили для горожан в столичном метро.
Метрополитен поздравляет пассажиров старшего поколения с международным праздником и желает здоровья и долгих лет жизни! Мы приготовили различные мероприятия, каждый сможет выбрать то, что ему интересно.
На 16 площадках проекта «Музыка в метро» прозвучат известные песни времен СССР, также гостей ждут танцевальные выступления, бесплатные экскурсии и подарки.
Откроет праздничную программу выступление финалистки музыкального конкурса «Евровидение-2013» певицы Дины Гариповой. Посмотреть его все желающие смогут в 11:00 в переходе с «Боровицкой» на станцию «Библиотека имени Ленина».
Танцевальное шоу пройдет с 13:00 до 14:00 в переходе со станции метро «Ленинский проспект» на станцию Московского центрального кольца Площадь Гагарина. Артисты будут приглашать пожилых людей потанцевать вместе с ними.
Пассажиры пенсионного возраста также смогут побывать на бесплатных экскурсиях, на которых им расскажут об истории и работе метрополитена. Мероприятие пройдет с 11:00 до 11:40 и с 14:00 до 14:40 в центре профориентации, который находится в вестибюле станции метро «Выставочная».
Кроме того, весь день на эскалаторах будут звучать поздравления со словами благодарности людям старшего поколения. А на всех информационных стойках «Живое общение» пожилые москвичи смогут получить памятные подарки: буклеты со схемой метро и значки с символикой.
День пожилых людей проходит в столичном метро во второй раз. В прошлом году на 12 станциях Кольцевой линии вручили около шести тысяч подарков. Гости праздника участвовали в викторинах и слушали стихи в свою честь.