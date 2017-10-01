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09:23 (мск), источник: РИАМО

Без осадков и до плюс 10 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, температура воздуха в регионе будет не выше 10 градусов тепла.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 62% 770 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: РИА "Новости"

РИАМО — 1 окт. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, температура воздуха в регионе будет не выше 10 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3−8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, что все еще значительно выше нормы. Относительная влажность воздуха ожидается около 55%.

«В воскресный день в Москве и области атмосферное давление снова подрастет и превысит привычные показатели на 10 и более единиц, облаков и осадков станет меньше, температура воздуха немного понизится и будет ниже климатической нормы. Из-за высокого атмосферного давления у метеочувствительных людей, страдающих заболеваниями сердца и сосудов, могут возникнуть головные и сердечные боли, возможны скачки артериального давления, приступы стенокардии», — отмечают синоптики.

Некоторым людям может потребоваться медикаментозная поддержка. Специалисты рекомендуют соблюдать режим труда и отдыха, а также чаще бывать на свежем воздухе. Подготовить организм к наступлению холодов поможет прием витаминов и физические упражнения.

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