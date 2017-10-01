Без осадков и до плюс 10 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье
Переменная облачность без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, температура воздуха в регионе будет не выше 10 градусов тепла.
Переменная облачность без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, температура воздуха в регионе будет не выше 10 градусов тепла.
РИАМО — 1 окт. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, температура воздуха в регионе будет не выше 10 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».
Ветер будет дуть с
«В воскресный день в Москве и области атмосферное давление снова подрастет и превысит привычные показатели на 10 и более единиц, облаков и осадков станет меньше, температура воздуха немного понизится и будет ниже климатической нормы.
Некоторым людям может потребоваться медикаментозная поддержка. Специалисты рекомендуют соблюдать режим труда и отдыха, а также чаще бывать на свежем воздухе. Подготовить организм к наступлению холодов поможет прием витаминов и физические упражнения.