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10:42 (мск), источник: ИА Башинформ

Администрация Уфы выяснила, что «уплыло» на дороге вместо разметки

УФА, 1 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе накануне в группе «БашДТП» «ВКонтакте» появилась фотография, на которой видно, что на проезжей части в луже оказались белые куски новенькой разметки.

Снимок был сделан 30 сентября в микрорайоне Черниковка, рядом с домом № 48 по улице Ульяновых. В администрации столицы также увидели эту фотографию и были в курсе данной ситуации. Оперативно отреагировав на случившееся, 1 октября сотрудники мэрии вместе с подрядчиком выехали на указанный участок проезжей части.

Выяснилось, что дорожная разметка никуда «не уплывала» — она на своем месте, а там, где была сделана фотография, в луже находились строительные панели. Они, расколотые, лежали на обочине. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

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