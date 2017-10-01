Администрация Уфы выяснила, что «уплыло» на дороге вместо разметки

Снимок был сделан 30 сентября в микрорайоне Черниковка, рядом с домом № 48 по улице Ульяновых. В администрации столицы также увидели эту фотографию и были в курсе данной ситуации. Оперативно отреагировав на случившееся, 1 октября сотрудники мэрии вместе с подрядчиком выехали на указанный участок проезжей части.