На предстоящей рабочей неделе в Приморье снова похолодает

Предстоящая рабочая неделя обернется для Приморья очередным похолоданием. Понизятся и ночные, и дневные температуры. В краевой столице к концу недели температурный фон понизится на 2−4 °C, осадков не ожидается, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.

В ночь на понедельник над Приморьем будут смещаться фронтальные разделы, местами пройдут дожди различной интенсивности. За фронтом на Приморье распространится гребень антициклона, осадки будут прекращаться. С гребнем вторгнется холодная воздушная масса, что приведёт к понижению температурного фона. Ночь на понедельник при осадках ещё останется тёплой, +3…+12 °C. В дальнейшем под влиянием гребня антициклона воздух будет интенсивно выхолаживаться, 0…-10 °C, на южном побережье +3…+8 °C. Понизятся и дневные температуры, +6…+17 °C.