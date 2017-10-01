На предстоящей рабочей неделе в Приморье снова похолодает
Понижение температуры произойдет
Понижение температуры произойдет
Владивосток, 1 октября, PrimaMedia.
Предстоящая рабочая неделя обернется для Приморья очередным похолоданием. Понизятся и ночные, и дневные температуры. В краевой столице к концу недели температурный фон понизится на 2−4 °C, осадков не ожидается, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.
В ночь на понедельник над Приморьем будут смещаться фронтальные разделы, местами пройдут дожди различной интенсивности. За фронтом на Приморье распространится гребень антициклона, осадки будут прекращаться. С гребнем вторгнется холодная воздушная масса, что приведёт к понижению температурного фона. Ночь на понедельник при осадках ещё останется тёплой, +3…+12 °C. В дальнейшем под влиянием гребня антициклона воздух будет интенсивно выхолаживаться, 0…-10 °C, на южном побережье +3…+8 °C. Понизятся и дневные температуры, +6…+17 °C.
Во Владивостоке на предстоящей неделе без осадков, ветер сильный до умеренного.
В понедельник, 2 октября минимальная температура воздуха ожидается до +7…+10 °C, максимальная +13…+16 °C.
Во вторник, 3 октября — 5−7 °C ночью, 12−14 °C днем.
В среду, 4 октября — 4−6 °C ночью, 12−14 °C днем.
В четверг, 5 октября — 7−9 °C ночью, 13−15 °C днем.
В пятницу, 6 октября — 11−13 °C ночью, 16−18 °C днем.