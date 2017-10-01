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11:55 (мск), источник: PrimaMedia.ru

На предстоящей рабочей неделе в Приморье снова похолодает

Понижение температуры произойдет из-за холодных воздушных масс, принесенных антициклоном.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 67% 770 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 1 октября, PrimaMedia.

Предстоящая рабочая неделя обернется для Приморья очередным похолоданием. Понизятся и ночные, и дневные температуры. В краевой столице к концу недели температурный фон понизится на 2−4 °C, осадков не ожидается, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.

В ночь на понедельник над Приморьем будут смещаться фронтальные разделы, местами пройдут дожди различной интенсивности. За фронтом на Приморье распространится гребень антициклона, осадки будут прекращаться. С гребнем вторгнется холодная воздушная масса, что приведёт к понижению температурного фона. Ночь на понедельник при осадках ещё останется тёплой, +3…+12 °C. В дальнейшем под влиянием гребня антициклона воздух будет интенсивно выхолаживаться, 0…-10 °C, на южном побережье +3…+8 °C. Понизятся и дневные температуры, +6…+17 °C.

Во Владивостоке на предстоящей неделе без осадков, ветер сильный до умеренного.

В понедельник, 2 октября минимальная температура воздуха ожидается до +7…+10 °C, максимальная +13…+16 °C.

Во вторник, 3 октября — 5−7 °C ночью, 12−14 °C днем.

В среду, 4 октября — 4−6 °C ночью, 12−14 °C днем.

В четверг, 5 октября — 7−9 °C ночью, 13−15 °C днем.

В пятницу, 6 октября — 11−13 °C ночью, 16−18 °C днем.

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