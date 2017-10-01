Рабочая неделя в Иркутске будет дождливой
Температура воздуха ожидается от +7 до +15°C.
Температура воздуха ожидается от +7 до +15°C.
Дожди прогнозируют в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от +7 до +15°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 2 октября, малооблачно, небольшой дождь. Температура воздуха составит +9°C. Ветер
Во вторник, 3 октября, будет ясно. Столбик термометра установится на отметке +12°C. Ветер южный, 3 м/с.
В среду, 4 октября, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха будет около +15°C. Ветер южный, 2 м/с.
В четверг, 5 октября, пасмурно, возможны дожди. Столбик термометра покажет +8°C. Ветер северный, 3 м/с.
В пятницу, 6 октября, прогнозируют переменную облачность и небольшие дожди. За окном будет +7°C. Ветер