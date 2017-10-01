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12:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Рабочая неделя в Иркутске будет дождливой

Температура воздуха ожидается от +7 до +15°C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 67% 770 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: IrkutskMedia.ru

Дожди прогнозируют в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от +7 до +15°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 2 октября, малооблачно, небольшой дождь. Температура воздуха составит +9°C. Ветер юго-восточный, 2 м/с.

Во вторник, 3 октября, будет ясно. Столбик термометра установится на отметке +12°C. Ветер южный, 3 м/с.

В среду, 4 октября, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха будет около +15°C. Ветер южный, 2 м/с.

В четверг, 5 октября, пасмурно, возможны дожди. Столбик термометра покажет +8°C. Ветер северный, 3 м/с.

В пятницу, 6 октября, прогнозируют переменную облачность и небольшие дожди. За окном будет +7°C. Ветер северо-западный, 4 м/с.

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