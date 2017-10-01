В Башкирии на предстоящей рабочей неделе будет пасмурно и дождливо

На предстоящей рабочей неделе, начиная со 2 октября, в республике установится пасмурная и дождливая погода. По данным Gismeteo, в ближайшие семь дней солнечных дней не будет.

В понедельник, 2 октября, в столице Башкирии ожидается переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха составит +3 градуса Цельсия, ночью похолодает до -1. Такой характер погоды сохранится всю неделю, во вторник вероятны снег с дождем. По ночам установится температура в пределах от +2 до -2 C, сильного ветра не ожидается.