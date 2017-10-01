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10:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии на предстоящей рабочей неделе будет пасмурно и дождливо

В начале второго месяца осени солнце спрячется за тучами.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 67% 770 мм рт. ст. 5 м/с

На предстоящей рабочей неделе, начиная со 2 октября, в республике установится пасмурная и дождливая погода. По данным Gismeteo, в ближайшие семь дней солнечных дней не будет.

В понедельник, 2 октября, в столице Башкирии ожидается переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха составит +3 градуса Цельсия, ночью похолодает до -1. Такой характер погоды сохранится всю неделю, во вторник вероятны снег с дождем. По ночам установится температура в пределах от +2 до -2 C, сильного ветра не ожидается.

Самым теплым днем, по данным Gismeteo, станет суббота, 7 октября. Температура воздуха в этот день прогреется до +9 градусов, возможны осадки.

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