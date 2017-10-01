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10:45 (мск), источник: Интерфакс

Большинство россиян посчитали армию способной обеспечить безопасность страны

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU — Доля россиян, оценивающих положение дел в современной армии РФ как отличное и хорошее, выросла до 56% против 52% в феврале этого года, сообщил фонд «Общественное мнение».

Источник: РИА "Новости"

Негативных оценок стало, напротив, меньше — 5% против 7% полгода назад. Удовлетворительной ситуацию в российской армии назвали 24% респондентов (28% в феврале). Затруднились ответить 15% участников опроса, проведенного 23—24 сентября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.

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По мнению подавляющего большинства респондентов (88%), Вооруженные силы РФ сегодня способны обеспечить безопасность, 7% уверены в обратном.

С тем, что боеспособность российской армии повышается, согласны три четверти (75%) опрошенных. О ее снижении сказали 3%, еще 12% не заметили изменений.

Как показал опрос, высокий престиж военного в современном российском обществе отметили 62% респондентов. Для сравнения: в феврале 2012 года об этом сообщили в три раза меньше опрошенных (21%). О низком уровне престижа военного сказали 12% (в 2012 году — 27%), о том, что он ни высокий, ни низкий — 17% (40% в 2012-м).

Социологи выяснили, что три четверти (76%) россиян называют срочную службу в армии «школой жизни», хотя, по мнению 15%, это «потерянные годы».

Причем среди молодых людей в возрасте 18−30 лет мнение о «школе жизни» поддержали только 69%, а о «потерянных годах» сказали уже 25%.

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Две трети опрошенных полагают, что каждый молодой человек обязан пройти службу в армии (68%). Остальные считают, что юноши должны иметь право самостоятельно решать, служить в армии или нет (30%). Среди молодых участников опроса первое суждение поддержали 57%, второе — 41%

По мнению большинства респондентов (56%), юноши сегодня по большей части не хотят служить в армии, с ними не согласны 29%.

Среди 29% участников опроса, имеющих опыт службы в армии, 18% сталкивались с дедовщиной, 11% — нет. При этом 60% всех респондентов заявили о вреде этого явления, 27% увидели в нем не только вред, но и пользу, в то время как имеющие армейский опыт респонденты реже говорили о вреде дедовщины (42%), чаще (49%) — и о пользе.

9 комментариевк этой статье
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Комментарии9
Комментарии
9
полковник Васин
Задача армии защищать народ страны , а не правительство . Не надо путать . Счас армия стоит на защите власти от народа. И зачем кормить такую армию ?
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