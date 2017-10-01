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10:49 (мск), источник: Om1.ru

На следующей неделе в Омске ждут новое похолодание

Дожди и периодический мокрый снег останутся, а вот температура еще понизится на несколько градусов.

В начале рабочей недели изменений в погоде не предвидится. В регионе господствует циклон, который принес с собой облачность и осадки смешанного характера — дожди и снег. Завтра, 2 октября, днем будет от 0 до +5 градусов, ночью до -2. Ожидаются умеренные осадки.

Во вторник, 3 октября, сохранится такая же погода, только ночью может похолодать до -6. С 4 октября температура продолжить падать. Днем будет не теплее +2 или +3, по ночам заморозки.

— В дальнейшем усилится влияние высотного циклона, в тыловой части которого распространится арктический воздух. Вторжение холодной воздушной массы приведет к похолоданию, — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Сайт Gismeteo обещает некоторое потепление только к выходным — до +4 градусов. При этом сохранится переменная облачность, дожди и снег.

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