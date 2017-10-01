На следующей неделе в Омске ждут новое похолодание

В начале рабочей недели изменений в погоде не предвидится. В регионе господствует циклон, который принес с собой облачность и осадки смешанного характера — дожди и снег. Завтра, 2 октября, днем будет от 0 до +5 градусов, ночью до -2. Ожидаются умеренные осадки.

Во вторник, 3 октября, сохранится такая же погода, только ночью может похолодать до -6. С 4 октября температура продолжить падать. Днем будет не теплее +2 или +3, по ночам заморозки.

— В дальнейшем усилится влияние высотного циклона, в тыловой части которого распространится арктический воздух. Вторжение холодной воздушной массы приведет к похолоданию, — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.