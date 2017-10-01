Тысячи людей принимают участие в международном Марафоне в Кишинёве

Участники смогли выбрать одну из пяти дистанций: забег на полтора километра, на пять километров, десять, 21 и 42 километра.

Для участников, которые доберутся до финиша, организаторы подготовили медали.



Награды оригинальной формы изготовлены в Китае. На них изображены три человечка в национальных молдавских костюмах, нанесены название соревнования и дистанция забега.



Изготовлено четыре тысячи медали. Стоимость одной — около десяти долларов.



Такие же медали, но меньших размеров, впервые получат участники детского забега «Кидз Ран Дэй», который пройдет за день до марафона.