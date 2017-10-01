Тысячи людей принимают участие в международном Марафоне в Кишинёве
Тысячи людей принимают сегодня участие в спортивном Марафоне-2017. Проходит мероприятие в столице.
Тысячи людей принимают сегодня участие в спортивном Марафоне-2017. Проходит мероприятие в столице.
Участники смогли выбрать одну из пяти дистанций: забег на полтора километра, на пять километров, десять, 21 и 42 километра.
PUBLIKA TV является генеральным медиапартнёром марафона.
Для участников, которые доберутся до финиша, организаторы подготовили медали.
Награды оригинальной формы изготовлены в Китае. На них изображены три человечка в национальных молдавских костюмах, нанесены название соревнования и дистанция забега.
Изготовлено четыре тысячи медали. Стоимость одной — около десяти долларов.
Такие же медали, но меньших размеров, впервые получат участники детского забега «Кидз Ран Дэй», который пройдет за день до марафона.