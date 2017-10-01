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11:52 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Инфракрасные обогреватели и светодиодное освещение: открылись платформы станций метро «Фили» и «Студенческая»

Реконструкцию платформ закончили раньше срока.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

1 октября для пассажиров открыли платформы станций метро «Фили» и «Студенческая». Работы проводили в два этапа. На первом обновили платформы по направлению из центра, а на втором — в центр.

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Срок их эксплуатации — 50 лет. Они облицованы гранитом с тактильной плиткой — специально для слабовидящих. Стеклянные витражи установили на путевых стенах. Сверху появились навесы со светодиодным освещением. Также установили инфракрасные обогреватели.

Новое навигационное оборудование разместили в виде лайтбоксов — источников света с большой поверхностью. Реконструкцию платформ закончили раньше намеченного срока.

Сегодня в порядок приводят участок линии от «Студенческой» до «Кунцевской», рассказал первый заместитель начальника метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов. Там не проводились такие работы в течение 60 лет. Он объяснил, что обустройство платформ и их техническое перевооружение поможет сократить интервал движения поездов на этом участке линии метро. Сейчас он составляет четыре минуты, а будет — три.

К середине 2018 года реконструкцию линии завершат полностью.

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