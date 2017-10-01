Долину роз украсили десятками разноцветных огней
Центральная аллея в парке Долина роз преобразилась. Её украсили десятками разноцветных огней.
Центральная аллея в парке Долина роз преобразилась. Её украсили десятками разноцветных огней.
«Освещение нужно провести и в других парках, не только в столице, но и в пригородах».
«Мы живем рядом с парком, часто здесь гуляем. Давно ждали
«Идея мне кажется интересной, теперь аллея станет более привлекательной».
Больше всего обрадовались обновлённой аллее дети.
«Я рада, что в моем любимом парке так красиво».
«Мне очень нравится. Замечательный праздник. Я не ожидала, что цвета будут такими яркими.»
Обустроили аллею в рамках проекта «Мой парк». Средства на это выделила турецкая компания. В будущем планируется благоустроить и другие зоны парка Долина роз.
«Это наше второе мероприятие в рамках проекта “Мой парк”, цель которого, благоустроить центральную аллею, сделать её более привлекательной для людей, чтобы они как можно чаще сюда приходили», — сообщила координатор проекта «Мой парк» Отилия Котруца.
Расходы на электроэнергию покроет турецкая фирма.