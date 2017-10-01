Долину роз украсили десятками разноцветных огней

«Освещение нужно провести и в других парках, не только в столице, но и в пригородах».



«Мы живем рядом с парком, часто здесь гуляем. Давно ждали чего-то интересного для детей».



«Идея мне кажется интересной, теперь аллея станет более привлекательной».



Больше всего обрадовались обновлённой аллее дети.



«Я рада, что в моем любимом парке так красиво».



«Мне очень нравится. Замечательный праздник. Я не ожидала, что цвета будут такими яркими.»



Обустроили аллею в рамках проекта «Мой парк». Средства на это выделила турецкая компания. В будущем планируется благоустроить и другие зоны парка Долина роз.



«Это наше второе мероприятие в рамках проекта “Мой парк”, цель которого, благоустроить центральную аллею, сделать её более привлекательной для людей, чтобы они как можно чаще сюда приходили», — сообщила координатор проекта «Мой парк» Отилия Котруца.



Расходы на электроэнергию покроет турецкая фирма.