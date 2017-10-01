Про грипп и ОРВИ в Ленобласти расскажут по горячей линии

Специалисты-эпидемиологи Управления проконсультируют всех желающих по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, источниках и путях передачи инфекции, ответят на все интересующие вопросы, дадут рекомендации, как защитить себя и своих близких, в том числе с учетом эпидемиологических рисков.

На эти и другие вопросы специалисты Управления готовы ответить по телефону 8−812−365−35−49, в рабочее время с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.