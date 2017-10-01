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11:21 (мск), источник: ivbg.ru

Про грипп и ОРВИ в Ленобласти расскажут по горячей линии

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области сообщает об открытии тематических «горячих линий» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты-эпидемиологи Управления проконсультируют всех желающих по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, источниках и путях передачи инфекции, ответят на все интересующие вопросы, дадут рекомендации, как защитить себя и своих близких, в том числе с учетом эпидемиологических рисков.

На эти и другие вопросы специалисты Управления готовы ответить по телефону 8−812−365−35−49, в рабочее время с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

В территориальных отделах Управления в районах консультацию специалистов можно получить по следующим телефонам:

Бокситогорский — 8 (813)66−214−77.

Волосовский, Сланцевский и Кингисеппский — 8 (813)-75−205−37.

Волховский, Подпорожский и Лодейнопольский — 8-(813)-63−23−994.

Всеволожский — 8 (813) 70−24−362.

Тихвинский — 8-(813−67)-79−095.

Выборгский — 8 (813)78−256−46.

Приозерский — 8-(813−79)-33−854.

Гатчинский — 8 (813)71−76−832.

Киришский — 8 (813)68−221−85.

Кировский — 8 (813)62 -24−409.

Ломоносовский — 8 (812)423−00−51.

Лужский — 8 (813)72−2−25−40.

Тосненский — 8-(813−61)-2−24−52.

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