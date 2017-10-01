Про грипп и ОРВИ в Ленобласти расскажут по горячей линии
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области сообщает об открытии тематических «горячих линий» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области сообщает об открытии тематических «горячих линий» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.
В территориальных отделах Управления в районах консультацию специалистов можно получить по следующим телефонам:
Бокситогорский — 8 (813)66−214−77.
Волосовский, Сланцевский и Кингисеппский — 8 (813)-75−205−37.
Волховский, Подпорожский и Лодейнопольский — 8-(813)-63−23−994.
Всеволожский — 8 (813) 70−24−362.
Тихвинский — 8-(813−67)-79−095.
Выборгский — 8 (813)78−256−46.
Приозерский — 8-(813−79)-33−854.
Гатчинский — 8 (813)71−76−832.
Киришский — 8 (813)68−221−85.
Кировский — 8 (813)62 -24−409.
Ломоносовский — 8 (812)423−00−51.
Лужский — 8 (813)72−2−25−40.
Тосненский — 8-(813−61)-2−24−52.