Патриарху Кириллу подарили в Самарканде узбекское вино для богослужений

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. На приеме от хокимата Самарканда патриарху Кириллу была преподнесена бутылка кагора марки «Узбекистон», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря предстоятеля Русской Православной церкви священника Александра Волкова.

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«Это один из очень известных в Церкви кагоров, который использовался как в советское время, так и сейчас. Ему преподнесли бутылку 1946 года, в который он родился», — сказал он.

По словам патриарха, эта бутылка будет использована во время одного из важных для него богослужений.

Пресс-секретарь отметил, что в Русской православной церкви этот кагор считается одним из самых качественных видов вин, используемых в православных богослужениях.

Вино используется христианском таинстве причастия, которое, согласно церковным канонам, установил сам Иисус Христос во время Тайной Вечери накануне своего распятия.

Патриарх Кирилл посетил место захоронения первого президента Узбекистана.