Патриарху Кириллу подарили в Самарканде узбекское вино для богослужений
Власти Самарканда преподнесли главе Русской Православной церкви местное вино, используемое для богослужений.
Власти Самарканда преподнесли главе Русской Православной церкви местное вино, используемое для богослужений.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. На приеме от хокимата Самарканда патриарху Кириллу была преподнесена бутылка кагора марки «Узбекистон», сообщает РИА Новости со ссылкой на
«Это один из очень известных в Церкви кагоров, который использовался как в советское время, так и сейчас. Ему преподнесли бутылку 1946 года, в который он родился», — сказал он.
По словам патриарха, эта бутылка будет использована во время одного из важных для него богослужений.
Вино используется христианском таинстве причастия, которое, согласно церковным канонам, установил сам Иисус Христос во время Тайной Вечери накануне своего распятия.
Патриарх Кирилл посетил место захоронения первого президента Узбекистана.
Напомним, Патриарх Кирилл прибыл в Узбекистан 29 сентября и пробудет до 2 октября. Предстоятель провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Кроме того, Патриарх возложил венки к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Затем Владыка посетил мавзолей Ходжа Дониёр, в котором находится гробница святого пророка Даниила.