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13:32 (мск), источник: Индикатор

Искусственный интеллект предскажет развитие отношений в паре

Исследователи из университета Южной Калифорнии обучили компьютерный алгоритм предсказывать, останутся ли влюбленные вместе, основываясь на их голосовых характеристиках. С подробностями можно ознакомиться в PLOS ONE.

Источник: AP 2017

Специалисты на протяжении двух лет анализировали особенности голоса 134 мужчин и женщин, состоящих в паре и посещающих сеансы семейной психотерапии. Исследователи фиксировали интонацию, высоту голоса и другие голосовые характеристики влюбленных, когда они общаются друг с другом.

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Затем специалисты обучили алгоритм находить связь между особенностями голоса участников и конечным результатом их отношений. Так алгоритм научился предсказать, останутся ли пары вместе.

В то же время психологи также предсказывали развитие отношений в паре, основываясь на значениях произнесенных влюбленными слов, языке тела и некоторых других характеристиках, которые алгоритм не учитывал.

Предсказания психологов оказались правильными в 75,6% случаев, предсказания искусственного интеллекта — в 79,3% случаев. Наилучшие результаты удалось получить, объединив предсказания компьютеров и психологов (79,6%). По словам авторов статьи, искусственный интеллект сможет в будущем консультировать семейные пары и спасать их отношения.

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