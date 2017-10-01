Искусственный интеллект предскажет развитие отношений в паре

Специалисты на протяжении двух лет анализировали особенности голоса 134 мужчин и женщин, состоящих в паре и посещающих сеансы семейной психотерапии. Исследователи фиксировали интонацию, высоту голоса и другие голосовые характеристики влюбленных, когда они общаются друг с другом.
Затем специалисты обучили алгоритм находить связь между особенностями голоса участников и конечным результатом их отношений. Так алгоритм научился предсказать, останутся ли пары вместе.
В то же время психологи также предсказывали развитие отношений в паре, основываясь на значениях произнесенных влюбленными слов, языке тела и некоторых других характеристиках, которые алгоритм не учитывал.
Предсказания психологов оказались правильными в 75,6% случаев, предсказания искусственного интеллекта — в 79,3% случаев. Наилучшие результаты удалось получить, объединив предсказания компьютеров и психологов (79,6%). По словам авторов статьи, искусственный интеллект сможет в будущем консультировать семейные пары и спасать их отношения.