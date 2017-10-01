В Калининградской области начался осенний призыв в армию

Источник: Калининград.Ru

В ближайшее время призывники начнут прибывать в городские и районные военкоматы для прохождения медкомиссии и дальнейшего распределения в соединения и части БФ.

Призывные комиссии возглавляют главы соответствующих администраций. Во взаимодействии с органами исполнительной власти и местного самоуправления работают 22 призывные комиссии и девять отделов военного комиссариата Калининградской области, обслуживающие муниципальные образования, — рассказали в пресс-службе.

Большинство призывников будут проходить службу на кораблях и береговых частях Балтфлота. Традиционно часть из них отправятся служить в Президентский полк Федеральной службы охраны РФ.