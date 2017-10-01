В Калининградской области начался осенний призыв в армию
В области началась осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
В области началась осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
В ближайшее время призывники начнут прибывать в городские и районные военкоматы для прохождения медкомиссии и дальнейшего распределения в соединения и части БФ.
Призывные комиссии возглавляют главы соответствующих администраций. Во взаимодействии с органами исполнительной власти и местного самоуправления работают 22 призывные комиссии и девять отделов военного комиссариата Калининградской области, обслуживающие муниципальные образования, — рассказали в
Большинство призывников будут проходить службу на кораблях и береговых частях Балтфлота. Традиционно часть из них отправятся служить в Президентский полк Федеральной службы охраны РФ.
Балтфлот пополнят новобранцы из других субъектов России, а также младшие специалисты, окончившие учебные части Министерства обороны.