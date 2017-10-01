Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Конфуз, случившийся по вине Януковича на встрече с Путиным
Умерла актриса Наталия Журавлева
Власти ДНР заявили о запуске национализированного завода «Мечела»
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
СМИ: свадьба Баскова переносится на неопределенный срок
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Посол раскрыл детали жесткого разговора с Путиным
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
20В Мексике произошло мощное землетрясение
14:04 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининградской области начался осенний призыв в армию

В области началась осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе ЗВО по Балтийскому флоту.

Источник: Калининград.Ru

В ближайшее время призывники начнут прибывать в городские и районные военкоматы для прохождения медкомиссии и дальнейшего распределения в соединения и части БФ.

Призывные комиссии возглавляют главы соответствующих администраций. Во взаимодействии с органами исполнительной власти и местного самоуправления работают 22 призывные комиссии и девять отделов военного комиссариата Калининградской области, обслуживающие муниципальные образования, — рассказали в пресс-службе.

Большинство призывников будут проходить службу на кораблях и береговых частях Балтфлота. Традиционно часть из них отправятся служить в Президентский полк Федеральной службы охраны РФ.

Балтфлот пополнят новобранцы из других субъектов России, а также младшие специалисты, окончившие учебные части Министерства обороны.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 «Под звуки Имперского марша»: как прошла инаугурация Антона Алиханова
«Финальный залп»: как прошло закрытие чемпионата мира по фейерверкам в Зеле
В Каталонии начались столкновения голосующих с полицией
Правительство Красноярского края ушло в отставку
Опрос показал отношение россиян к армии
Якутск остался без света и воды из-за аварии на электростанции
Испанская полиция объяснила применение силы в Каталонии
«ВИМ-Авиа» прекратила полеты в Симферополь и Сочи
Все как есть: Франция запрещает «фотошопить» моделей
Спорт
«Спартак» вернулся Команда Массимо Карреры уверенно обыграла крепкий «Урал» и снова оказалась в гонке за место в Лиге чемпионов
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь