Недобросовестных подрядчиков будет менять фонд капремонта

В 2016 году дом № 3 на улице Соболева находился в аварийном состоянии. Стены дома деформировались. Причиной послужили ветхость здания и его несоответствующая эксплуатация. На собрании жильцов решили его отремонтировать за счет средств фонда капремонта. К сожалению, подрядчик попался недобросовестный и бросил ремонт.



В августе региональный фонд принял решение поменять организацию и пообещал все работы завершить к первому октября. Теперь такие же меры будут приниматься и по остальным проблемным домам в области.