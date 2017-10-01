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17:47 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Недобросовестных подрядчиков будет менять фонд капремонта

В Навашине завершили капитальный ремонт еще одного дома.

Источник: Вести - Нижний Новгород

В 2016 году дом № 3 на улице Соболева находился в аварийном состоянии. Стены дома деформировались. Причиной послужили ветхость здания и его несоответствующая эксплуатация. На собрании жильцов решили его отремонтировать за счет средств фонда капремонта. К сожалению, подрядчик попался недобросовестный и бросил ремонт.

В августе региональный фонд принял решение поменять организацию и пообещал все работы завершить к первому октября. Теперь такие же меры будут приниматься и по остальным проблемным домам в области.

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