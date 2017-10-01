Воронежские спасатели объявили штормовое предупреждение из-за заморозков 2 октября

Спасатели попросили учесть погодные условия, планируя деятельность на 2 октября. В случае ЧП необходимо звонить по телефону 112 или 101. Телефон доверия главного управления МЧС по Воронежской области 8 (473) 277 99 00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.