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16:35 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские спасатели объявили штормовое предупреждение из-за заморозков 2 октября

Спасатели со ссылкой на Воронежский гидрометцентр объявили штормовое предупреждение из-за заморозков. Ночью и утром понедельника, 2 октября, в Воронежской области ожидается до 1 градуса мороза, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Спасатели попросили учесть погодные условия, планируя деятельность на 2 октября. В случае ЧП необходимо звонить по телефону 112 или 101. Телефон доверия главного управления МЧС по Воронежской области 8 (473) 277 99 00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

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