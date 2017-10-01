Авиалайнер «Аэрофлота» получил имя поэта Мустая Карима

27 сентября новый самолет компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 прибыл на место постоянной стоянки в аэропорт Шереметьево. Авиалайнер получил имя башкирского поэта и писателя Мустая Карима. Авиакомпания приобрела воздушное судно в операционный лизинг в результате сделки с «ВЭБ-лизинг».

Новенький авиалайнер «Мустай Карим» будет летать на внутренних рейсах «Аэрофлота». Самолет уже зарегистрирован под номером RA-89098. До конца года «ВЭБ-лизинг» предоставит «Аэрофлоту» еще 10 таких самолетов, сообщает пресс-служба компании.