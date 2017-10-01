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14:01 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Холодно в Волгоградской области будет лишь до середины следующей недели

Осень в Волгоградской области вступила в свои права, но бабье лето, судя по всему, еще придет в наши широты, сообщает ВДТВ.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 71% 770 мм рт. ст. 4 м/с

Согласно прогнозам Волгоградского ЦГМС, дожди в ближайшие дни пройдут мимо нашего региона. Лишь 1 октября вечером местами по области прогнозируются кратковременные дожди. Но в начале рабочей недели дождя и снега не ожидается.

Так, в понедельник, 2 октября, ночью в области воздух «прогреется» до +1 +6ºС, местами будет до -3ºС. Днем станет не то, чтобы теплее, но температура повысится до +7 +12ºС. От северного и северо-восточного ветра с порывами до 16 метров в секунду никуда не деться.

3 октября вновь северный и северо-восточный ветер, зато без порывов и всего 6−11 м/с. Температура ночью +1 +6ºС, местами до -3°С. Днем от +9 +14ºС.

В Волгограде 2 и 3 октября температура ночью составит +2 +4ºС и +1 +3ºС. Согласно выводам специалистов ЦГМС, с середины будущей недели ожидается повышение температуры, в регион придет уже забытое тепло. Начало ли это бабьего лета? Синоптики с сомнением пожимают плечами.

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