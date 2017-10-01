Холодно в Волгоградской области будет лишь до середины следующей недели
Осень в Волгоградской области вступила в свои права, но бабье лето, судя по всему, еще придет в наши широты, сообщает ВДТВ.
Осень в Волгоградской области вступила в свои права, но бабье лето, судя по всему, еще придет в наши широты, сообщает ВДТВ.
Согласно прогнозам Волгоградского ЦГМС, дожди в ближайшие дни пройдут мимо нашего региона. Лишь 1 октября вечером местами по области прогнозируются кратковременные дожди. Но в начале рабочей недели дождя и снега не ожидается.
Так, в понедельник, 2 октября, ночью в области воздух «прогреется» до +1 +6ºС, местами будет до -3ºС. Днем станет не то, чтобы теплее, но температура повысится до +7 +12ºС. От северного и
3 октября вновь северный и
В Волгограде 2 и 3 октября температура ночью составит +2 +4ºС и +1 +3ºС. Согласно выводам специалистов ЦГМС, с середины будущей недели ожидается повышение температуры, в регион придет уже забытое тепло. Начало ли это бабьего лета? Синоптики с сомнением пожимают плечами.