Холодно в Волгоградской области будет лишь до середины следующей недели

Согласно прогнозам Волгоградского ЦГМС, дожди в ближайшие дни пройдут мимо нашего региона. Лишь 1 октября вечером местами по области прогнозируются кратковременные дожди. Но в начале рабочей недели дождя и снега не ожидается.

Так, в понедельник, 2 октября, ночью в области воздух «прогреется» до +1 +6ºС, местами будет до -3ºС. Днем станет не то, чтобы теплее, но температура повысится до +7 +12ºС. От северного и северо-восточного ветра с порывами до 16 метров в секунду никуда не деться.

3 октября вновь северный и северо-восточный ветер, зато без порывов и всего 6−11 м/с. Температура ночью +1 +6ºС, местами до -3°С. Днем от +9 +14ºС.