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12:59 (мск), источник: Моя Планета

«Это фиаско, братан»: Пес Стив упал в ручей и стал мемом

Видео с псом, который по неосторожности падает в ручей под комментарий своего хозяина, породило потенциальный мем в рунете. «Это фиаско, братан». Автор видеоролика рассказал, что пес Стив, вообще-то, путешественник.

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Видео быстро распространилось по крупным сообществам вроде MDK и «Лентача», а фраза хозяина собаки стала крылатой.

Хозяин пса породы сиба-ину Владимир Лавров рассказал в интервью TJournal, что после падения в ручей со Стивом ничего не случилось: он здоровый и жизнерадостный.

Псу 2 года и четыре месяца и он катался со своим хозяином от Пятигорска до Мурманска. Само видео было снято в декабре 2016 года под Пятигорском, а популярность ролик получил после поста на «Пикабу» 25 сентября.

Владимир признается, что фразу про фиаско сказал случайно и не ожидал, что она обретет столько поклонников. Для хозяина Стива такая популярность стала неожиданной. Владимир вместе с собакой продолжают путешествовать автостопом. Недавно они вернулись из Грузии, где были два месяца.

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«Стив нормально переносит дорогу: я его опасности не подвергаю, он то на велосипеде катается в детском кресле, то в подъемнике поднимается в гору со мной. Живет жизнью туриста», — рассказал Владимир.

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Каждое утро они начинают вместе — любые дела, включая путешествия. «По поводу безопасности могу сказать: скорее он следит за мной, когда я сплю в палатке, чем я за ним», — отмечает хозяин «пса-фиаско».

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