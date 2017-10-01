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12:43 (мск), источник: БЕЛТА

В октябре к Земле приблизится гигантский астероид

12 октября к Земле приблизится астероид, сообщают информационные агентства.

Источник: БЕЛТА

Астрономы заявили о том, что небесное тело приблизится к нашей планете на довольно близкое по космическим меркам расстояние — 44880 км.

Объект 2012 ТС4 попал в 2012 году в поле зрения специалистов. Они рассчитали будущую траекторию полета. Специалисты заявляют: шансы столкновения с Землей равны 0,00055%.

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