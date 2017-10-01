В октябре к Земле приблизится гигантский астероид
12 октября к Земле приблизится астероид, сообщают информационные агентства.
12 октября к Земле приблизится астероид, сообщают информационные агентства.
Астрономы заявили о том, что небесное тело приблизится к нашей планете на довольно близкое по космическим меркам расстояние — 44880 км.
Объект 2012 ТС4 попал в 2012 году в поле зрения специалистов. Они рассчитали будущую траекторию полета. Специалисты заявляют: шансы столкновения с Землей равны 0,00055%.