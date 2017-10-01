Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Масляков отреагировал на смерть возродившего КВН в 80х Меньшикова
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
Фирма россиянка с выручкой 840 млн руб. в год вышла на рынок США
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Кожевникова опубликовала свою нашумевшую обложку Playboy - СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Басков и Лопырева отменили свадьбу в этом году – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
Стали известны стартовые площадки по реновации
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
13:31 (мск), источник: Noi.md

В Кишинёве с размахом отметили 73-ю годовщину гражданской авиации

73-ий год со дня создания молдавской гражданской авиации отметили в международном аэропорту Кишинева масштабным авиашоу.

Источник: Noi.md

«Мы решили представить и ту технику, которая сейчас уже не используется. Это самолеты АН-26, Эмбраер 220, 234. Мы хотели показать посетителям как можно больше авиалайнеров. Была также представлена и легкая авиация. Наши коллеги из Аэроклуба Молдовы представили шесть типов воздушных судов», — сказал директор Avia Invest Петру Жардан.

В программе выступления пилотажных групп высшей категории из Румынии, демонстрационные полеты и воздушные трюки.

Интереснее всего было детям, они с интересом рассматривали самолеты и заглядывали в кабины пилотов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я хотел бы стать пилотом. С неба мир кажется красивее».

«Никогда не летала на самолете, хотела бы попробовать».

Взрослым было тоже интересно узнать, как управлять самолетом.

«И детям интересно, и родителям тоже. На самолетах не летала ни разу, интересно на это посмотреть».

В рамках авиашоу состоялся и праздничный концерт с участием певицы Dara и команды Sunstroke Project.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Тысячи людей принимают участие в международном Марафоне в Кишинёве
В Каталонии начались столкновения голосующих с полицией
Правительство Красноярского края ушло в отставку
Опрос показал отношение россиян к армии
Якутск остался без света и воды из-за аварии на электростанции
Полиция начала стрелять резиновыми пулями в Каталонии
Трамп продлил запрет на финансирование культурных обменов с РФ
Все как есть: Франция запрещает «фотошопить» моделей
Спорт
Остановите Гвардьолу. «Манчестер Сити» одолел чемпиона Один из лидеров премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал восьмую победу подряд — повержен «Челси». Отрыв манчестерских клубов от преследователей увеличился до пяти очков
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь