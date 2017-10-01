В Кишинёве с размахом отметили 73-ю годовщину гражданской авиации
73-ий год со дня создания молдавской гражданской авиации отметили в международном аэропорту Кишинева масштабным авиашоу.
73-ий год со дня создания молдавской гражданской авиации отметили в международном аэропорту Кишинева масштабным авиашоу.
«Мы решили представить и ту технику, которая сейчас уже не используется. Это самолеты АН-26, Эмбраер 220, 234. Мы хотели показать посетителям как можно больше авиалайнеров. Была также представлена и легкая авиация. Наши коллеги из Аэроклуба Молдовы представили шесть типов воздушных судов», — сказал директор Avia Invest Петру Жардан.
В программе выступления пилотажных групп высшей категории из Румынии, демонстрационные полеты и воздушные трюки.
Интереснее всего было детям, они с интересом рассматривали самолеты и заглядывали в кабины пилотов.
«Я хотел бы стать пилотом. С неба мир кажется красивее».
«Никогда не летала на самолете, хотела бы попробовать».
Взрослым было тоже интересно узнать, как управлять самолетом.
«И детям интересно, и родителям тоже. На самолетах не летала ни разу, интересно на это посмотреть».
В рамках авиашоу состоялся и праздничный концерт с участием певицы Dara и команды Sunstroke Project.