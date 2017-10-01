Девушке сделали предложение прямо во время Кишинёвского Марафона
Один из участников марафона сделал предложение своей девушке прямо во время марафона.
Один из участников марафона сделал предложение своей девушке прямо во время марафона.
Прибежав к финишу, он не отправился за медалью, а пошёл за букетом алых роз и микрофоном. На глазах у всех участников он попросил возлюбленную выйти за него замуж.
Под одобрительные крики толпы девушка ответила «Да!».
Будущая семья покинула дистанцию, держась за руки.