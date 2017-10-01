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13:26 (мск), источник: Publika.md

Девушке сделали предложение прямо во время Кишинёвского Марафона

Один из участников марафона сделал предложение своей девушке прямо во время марафона.

Источник: Publika.md

Прибежав к финишу, он не отправился за медалью, а пошёл за букетом алых роз и микрофоном. На глазах у всех участников он попросил возлюбленную выйти за него замуж.

Под одобрительные крики толпы девушка ответила «Да!».

Будущая семья покинула дистанцию, держась за руки.

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