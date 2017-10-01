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15:42 (мск), источник: Российская газета

Брюс Уиллис снимется в шестой части «Крепкого орешка»

62-летний актер, музыкант, счастливый многодетный отец Уолтер Брюс Уиллис в шестой раз сыграет Джона Маклейна, одного из главнейших героев боевиков в истории.

Источник: AP 2017

Как пишет The Telegraph, в очередной главе франшизы для зрителей случится много сюрпризов, поскольку частично картине суждено стать приквелом и рассказать о событиях, предшествовавших самому первому фильму (1988).

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Проектом занимается — вот уже два года — Лен Уайзман («Крепкий орешек 4.0», линейка «Другой мир»). Уточнено: сейчас полным ходом подыскивают молодого актера, которому суждено изобразить Джона из Нью-Йорка 70-х — копа-новобранца.

Как цитирует издание Уйзмана, «правильный каст имеет огромное значение. Ведь босоногому новичку сложно будет повторить достижение гиганта» (Лен отсылает к первому «Орешку», где Маклейн умело бился с супостатами, даже лишившись обуви).

Предполагается, что шестой «Орешек» может стать перезагрузкой, как это сейчас водится, франшизы, пятая картина которой, «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» (A Good Day to Die Hard, 2013) была встречена без особого энтузиазма.

При этом газета вспоминает интервью Уиллиса, данное ресурсу Showbiz Spy в 2010 году, где он говорил, что пора сворачивать лавочку и шестая часть лично для него станет последней. А дальше пусть молодежь отдувается. Поскольку он уже староват для всего этого.

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