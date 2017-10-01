Брюс Уиллис снимется в шестой части «Крепкого орешка»

Источник: AP 2017

Как пишет The Telegraph, в очередной главе франшизы для зрителей случится много сюрпризов, поскольку частично картине суждено стать приквелом и рассказать о событиях, предшествовавших самому первому фильму (1988).

Проектом занимается — вот уже два года — Лен Уайзман («Крепкий орешек 4.0», линейка «Другой мир»). Уточнено: сейчас полным ходом подыскивают молодого актера, которому суждено изобразить Джона из Нью-Йорка 70-х — копа-новобранца.

Как цитирует издание Уйзмана, «правильный каст имеет огромное значение. Ведь босоногому новичку сложно будет повторить достижение гиганта» (Лен отсылает к первому «Орешку», где Маклейн умело бился с супостатами, даже лишившись обуви).

Предполагается, что шестой «Орешек» может стать перезагрузкой, как это сейчас водится, франшизы, пятая картина которой, «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» (A Good Day to Die Hard, 2013) была встречена без особого энтузиазма.