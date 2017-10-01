Оправа для жемчужины, или Как изменились улицы вокруг «Зарядья»
Рядом с парком «Зарядье» все преобразилось —
Рядом с парком «Зарядье» все преобразилось —
Вокруг парка по программе «Моя улица» создали пешеходную зону. Благоустроили Москворецкую набережную и одноименную улицу, Китайгородский проезд, Варварку, Старую площадь, Рыбный и Богоявленский переулки. На дорогах положили асфальт, тротуары вымостили гранитом. Также обновили систему освещения, установили навигационные стелы, реконструировали водосточные сети, а воздушные кабельные линии убрали под землю.
Москворецкая набережная
На Москворецкой набережной, над которой парит мост «Зарядья», замостили плиткой тротуары и в скором времени установят скамейки. Здесь разбили клумбы, сделали речной причал, открыли кафе. С набережной в парк ведет подземный переход, в котором скрывается археологический музей. В нем собраны находки, обнаруженные во время археологических раскопок: предметы быта, монеты, изразцы и другие артефакты XIV — начала XVIII века.
Москворецкая улица и площадь со светящимися скамейками
На пересечении Москворецкой улицы и Варварки, у входа в парк, появилась площадь. Ее замостили шестигранной гранитной плиткой, напоминающей пчелиные соты. В покрытии оставили лунки для берез, которые посадят в конце осени. На площади установят скамейки; по вечерам они будут подсвечиваться. Кроме того, расширили на два метра расположенную поблизости площадь Васильевский Спуск и замостили ее такой же брусчаткой, как на Красной площади.
Варварка и Патриаршее подворье. История и современность
В единый прогулочный маршрут вокруг парка «Зарядье» встроилось и Патриаршее подворье. По программе здесь отреставрировали храмы
В этом году здесь установили исторические фонари, обновили мощение и газоны, проложили подземную кабельную канализацию, куда убрали воздушные провода. За прокладкой коммуникаций следили археологи и реставраторы: у большинства построек статус объектов культурного наследия.
К «Зарядью» — через Богоявленский и Рыбный переулки
Если идти к «Зарядью» от метро «Площадь Революции», кратчайший путь лежит через Богоявленский и Рыбный переулки. Их сделали пешеходными. Теперь здесь может проходить до 100 тысяч человек в сутки, и ограничение движения транспорта сделало этот путь безопасным. В переулках сохранили две полосы для проезда спецтехники и машин, которые доставляют товары в местные кафе и магазины. Также проехать могут горожане, живущие и работающие на этих улицах, и граждане с ограниченными возможностями и сопровождающие их лица.
Аллея вдоль Старой площади
Вопреки своему названию Старая площадь вовсе не площадь, а пешеходная улица и склон холма, на месте которого
Лавочки и клумбы в Китайгородском проезде
Китайгородский проезд, протянувшийся от Славянской площади до Москворецкой набережной, помнит кузницы, лавки, книжные развалы, конку и, конечно, Китайгородскую стену. Она почти полностью была снесена в советские годы и частично воссоздана в 1995—2000-м.
По программе «Моя улица» на проезжей части уложили новый асфальт, а тротуары замостили плиткой. В проезде появились круглые клумбы с яркими цветами. Осенью здесь высадят деревья, установят лавочки и новые фонари.
Музейный проект «Моей улицы» продолжится и в Китайгородском проезде: рядом с уцелевшим участком стены скоро появятся две стеклянные витрины, куда поместят найденные при благоустройстве артефакты. Чтобы сохранить древние предметы, под очень прочным стеклом создадут особую среду с определенным уровнем температуры и влажности. По вечерам в витринах будут включать подсветку.
Дальше путь опять лежит на Москворецкую набережную. Мы обошли Зарядье. Круг замкнулся.
«Моя улица» — 2017
В этом году в программу включили 117 улиц, площадей, набережных общей протяженностью больше 64 километров. Основной ремонт закончился почти на 100 объектах. Среди них Тверская улица, площади Тверская Застава и Лубянская, улица Большая Лубянка, Садовое и Бульварное кольцо и большая часть набережных.
Тротуары на них расширили и выложили гранитной плиткой. На дорогах сделали новый асфальт и разметку, убрали, где это было возможно, «бутылочные горлышки». Сейчас на улицах устанавливают остановочные павильоны, навигационные стелы и знаки, лавочки и урны, разбивают клумбы, ремонтируют цоколи зданий. Работы закончат к концу сентября — середине октября, а потом начнут высаживать деревья.