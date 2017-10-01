Оправа для жемчужины, или Как изменились улицы вокруг «Зарядья»

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Вокруг парка по программе «Моя улица» создали пешеходную зону. Благоустроили Москворецкую набережную и одноименную улицу, Китайгородский проезд, Варварку, Старую площадь, Рыбный и Богоявленский переулки. На дорогах положили асфальт, тротуары вымостили гранитом. Также обновили систему освещения, установили навигационные стелы, реконструировали водосточные сети, а воздушные кабельные линии убрали под землю.

Москворецкая набережная

На Москворецкой набережной, над которой парит мост «Зарядья», замостили плиткой тротуары и в скором времени установят скамейки. Здесь разбили клумбы, сделали речной причал, открыли кафе. С набережной в парк ведет подземный переход, в котором скрывается археологический музей. В нем собраны находки, обнаруженные во время археологических раскопок: предметы быта, монеты, изразцы и другие артефакты XIV — начала XVIII века.

До После

До После

До После

До После

Москворецкая улица и площадь со светящимися скамейками

На пересечении Москворецкой улицы и Варварки, у входа в парк, появилась площадь. Ее замостили шестигранной гранитной плиткой, напоминающей пчелиные соты. В покрытии оставили лунки для берез, которые посадят в конце осени. На площади установят скамейки; по вечерам они будут подсвечиваться. Кроме того, расширили на два метра расположенную поблизости площадь Васильевский Спуск и замостили ее такой же брусчаткой, как на Красной площади.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Варварка и Патриаршее подворье. История и современность

В единый прогулочный маршрут вокруг парка «Зарядье» встроилось и Патриаршее подворье. По программе здесь отреставрировали храмы XVI—XIX вв. еков и музей «Старый Английский Двор». Шесть столетий назад в палатах Английского двора устраивали посольские приемы, заключали торговые сделки, хранили казну и товары дипломатического представительства.

В этом году здесь установили исторические фонари, обновили мощение и газоны, проложили подземную кабельную канализацию, куда убрали воздушные провода. За прокладкой коммуникаций следили археологи и реставраторы: у большинства построек статус объектов культурного наследия.

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До После

До После

До После

К «Зарядью» — через Богоявленский и Рыбный переулки

Если идти к «Зарядью» от метро «Площадь Революции», кратчайший путь лежит через Богоявленский и Рыбный переулки. Их сделали пешеходными. Теперь здесь может проходить до 100 тысяч человек в сутки, и ограничение движения транспорта сделало этот путь безопасным. В переулках сохранили две полосы для проезда спецтехники и машин, которые доставляют товары в местные кафе и магазины. Также проехать могут горожане, живущие и работающие на этих улицах, и граждане с ограниченными возможностями и сопровождающие их лица.

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Аллея вдоль Старой площади

Вопреки своему названию Старая площадь вовсе не площадь, а пешеходная улица и склон холма, на месте которого когда-то стояла Китайгородская стена. Изначально это был просто проезд вдоль внутренней стороны стены. Сегодня вдоль Старой площади, на противоположной от Ильинского сквера стороне, тянется тенистая прогулочная аллея длиной почти километр. Она идет от Ильинки до Варварки. Аллею замостили крупной гранитной плиткой, установили на ней торшеры и фонари, уложили газон. Здесь уже растут липы и клены; осенью лип станет больше.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Лавочки и клумбы в Китайгородском проезде

Китайгородский проезд, протянувшийся от Славянской площади до Москворецкой набережной, помнит кузницы, лавки, книжные развалы, конку и, конечно, Китайгородскую стену. Она почти полностью была снесена в советские годы и частично воссоздана в 1995—2000-м.

По программе «Моя улица» на проезжей части уложили новый асфальт, а тротуары замостили плиткой. В проезде появились круглые клумбы с яркими цветами. Осенью здесь высадят деревья, установят лавочки и новые фонари.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Музейный проект «Моей улицы» продолжится и в Китайгородском проезде: рядом с уцелевшим участком стены скоро появятся две стеклянные витрины, куда поместят найденные при благоустройстве артефакты. Чтобы сохранить древние предметы, под очень прочным стеклом создадут особую среду с определенным уровнем температуры и влажности. По вечерам в витринах будут включать подсветку.

Дальше путь опять лежит на Москворецкую набережную. Мы обошли Зарядье. Круг замкнулся.

«Моя улица» — 2017

В этом году в программу включили 117 улиц, площадей, набережных общей протяженностью больше 64 километров. Основной ремонт закончился почти на 100 объектах. Среди них Тверская улица, площади Тверская Застава и Лубянская, улица Большая Лубянка, Садовое и Бульварное кольцо и большая часть набережных.