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16:31 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Вернется ли к жизни испанский вокзал-призрак?

Когда-то это была одна из самых оживленных железнодорожных станций — в Канфранке на испано-французской границе. Потом вокзал забросили и он стал быстро ветшать. Сейчас, кажется, у этого красивейшего места с богатой историей есть шанс на возрождение.

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Когда было принято решение о строительстве здесь железнодорожной станции, был разработан одновременно масштабный и малозатратный проект. Смелый и современный. Сбылась мечта архитектора, построенная из стекла и бетона: здание вокзала, а также больница, ресторан и жилые помещения для сотрудников таможни из Франции и Испании.

В то время его прозвали «Титаником среди гор».

Чтобы дать вам представление о масштабе и размерах здания вокзала, скажем, что в нем 365 окон, по одному на каждый день календарного года, а также сотни дверей. Платформы вокзала — более 200 метров в длину.

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Вопрос в том, как такое экстравагантное архитектурное творение, расположенное на высоком склоне, в деревеньке с населением всего 500 человек, вообще увидело свет?

На рубеже XX века власти Испании и Франции вынашивали амбициозный проект по открытию пункта пересечения границы в Пиренеях для повышения торгового оборота и притока туристов.

Это был знаменательный проект, предполагавший строительство мостов и бурение тоннелей в горах.

Французские строители, приступившие к работам, отправились на поля сражений Первой мировой войны. Их сменили испанские коллеги.

Железнодорожная станция была построена около границы на территории Испании. Одна из платформ, однако, находилась уже на территории Франции — своего рода заграничное посольство.

Французские полицейские и таможенники отправляли своих детей во франкоговорящую школу, расположеную в испанской деревне.

Недостатки, правда, стали видны сразу после открытия станции президентом Франции Гастоном Думергом и испанским королем Альфонсо XIII в 1928 году.

Ширина железнодорожной колеи была разной в Испании и во Франции, и пассажирам приходилось менять поезда. Это замедляло и доставку грузов. Не помог и кризис 1929 года.

В начале 1930-х годов только 50 пассажиров в сутки пользовались услугами второй по величине железнодорожной станции в Европе. Ситуация ухудшалась.

В годы испанской гражданской войны Франко приказал закрыть тоннели с испанской стороны, чтобы предотвратить контрабанду оружия.
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Когда железнодорожная ветка снова открылась, в годы уже Второй мировой войны, ее использовали тысячи евреев и солдат из союзнических армий, чтобы убежать из Франции в Испанию.

Сегодня мэром Канфранка является Фернандо Санчес, его отец служил таможенником на станции. Санчес рассказал, что вокзал стал секретной штаб-квартирой союзников, а немцы при этом использовали железнодорожную ветку для вывоза золота из Европы.

После войны французы утратили интерес к этому маршруту и позволили ему медленно разрушаться.

Когда в 1970 году поезд сошел с рельсов на французской стороне, это стало своего рода сигналом к завершению эксплуатации ветки.

Испанцы были в ярости, рассказывает Фернандо Санчес — ведь существовало международное соглашение о работе этого участка железной дороги, французов обвинили в его нарушении. Численность населения Канфрака, подскочившая было до 2000 человек, упала до 500.

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Само здание вокзала стало разрушаться. Пути ржавели, потолки осыпались, процветал и вандализм.

Но несколько лет назад местные власти в Арагоне решили выкупить эту территорию и восстановить ее, заявив, что Канфранк и его станция — значительная часть истории Испании.

За последние четыре года Канфранк посетили 120 тысяч человек — больше, чем за все время эксплуатации вокзала. Теперь в расписании поездов даже есть два, курсирующих между Канфранком и Сарагосой.

Власти Арагона хотят не только воссоздать станцию, но и построить рядом с ней новую и восстановить железнодорожную ветку через Пиренеи. Французские власти с этой идеей согласились.

На стенах тут появились граффити, гласящие «Долгих лет тебе, Канфранк».

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