Вернется ли к жизни испанский вокзал-призрак?

Когда было принято решение о строительстве здесь железнодорожной станции, был разработан одновременно масштабный и малозатратный проект. Смелый и современный. Сбылась мечта архитектора, построенная из стекла и бетона: здание вокзала, а также больница, ресторан и жилые помещения для сотрудников таможни из Франции и Испании.
Чтобы дать вам представление о масштабе и размерах здания вокзала, скажем, что в нем 365 окон, по одному на каждый день календарного года, а также сотни дверей. Платформы вокзала — более 200 метров в длину.
Вопрос в том, как такое экстравагантное архитектурное творение, расположенное на высоком склоне, в деревеньке с населением всего 500 человек, вообще увидело свет?
На рубеже XX века власти Испании и Франции вынашивали амбициозный проект по открытию пункта пересечения границы в Пиренеях для повышения торгового оборота и притока туристов.
Это был знаменательный проект, предполагавший строительство мостов и бурение тоннелей в горах.
Французские строители, приступившие к работам, отправились на поля сражений Первой мировой войны. Их сменили испанские коллеги.
Французские полицейские и таможенники отправляли своих детей во франкоговорящую школу, расположеную в испанской деревне.
Ширина железнодорожной колеи была разной в Испании и во Франции, и пассажирам приходилось менять поезда. Это замедляло и доставку грузов. Не помог и кризис 1929 года.
В начале 1930-х годов только 50 пассажиров в сутки пользовались услугами второй по величине железнодорожной станции в Европе. Ситуация ухудшалась.
Сегодня мэром Канфранка является Фернандо Санчес, его отец служил таможенником на станции. Санчес рассказал, что вокзал стал секретной
Когда в 1970 году поезд сошел с рельсов на французской стороне, это стало своего рода сигналом к завершению эксплуатации ветки.
Испанцы были в ярости, рассказывает Фернандо Санчес — ведь существовало международное соглашение о работе этого участка железной дороги, французов обвинили в его нарушении. Численность населения Канфрака, подскочившая было до 2000 человек, упала до 500.
Само здание вокзала стало разрушаться. Пути ржавели, потолки осыпались, процветал и вандализм.
За последние четыре года Канфранк посетили 120 тысяч человек — больше, чем за все время эксплуатации вокзала. Теперь в расписании поездов даже есть два, курсирующих между Канфранком и Сарагосой.
Власти Арагона хотят не только воссоздать станцию, но и построить рядом с ней новую и восстановить железнодорожную ветку через Пиренеи. Французские власти с этой идеей согласились.
На стенах тут появились граффити, гласящие «Долгих лет тебе, Канфранк».