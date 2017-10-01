Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Названо имя солдата, расстрелявшего сослуживцев и скрывшегося
Умерла актриса Наталия Журавлева
В стране ЕС пенсионный возраст для женщин снизили на 7 лет
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
"Уберите ее!": Зрители недовольны поведением Меньшовой
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
СМИ: свадьба Баскова переносится на неопределенный срок
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
В России возродят открытые рынки
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
20В Мексике произошло мощное землетрясение
14:07 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

«Поезд будущего» посетит пять территорий Ростовской области

2 октября в Ростовской области стартует ежегодная просветительская акция «Поезд будущего-2017. Дон многонациональный». Ожидается, что до 10 октября в мероприятиях примут участие более трех тысяч человек.

В 2017 году экспертов, представителей городов и районов региона будут принимать в пяти территориях Ростовской области: в Орловском, Матвеево-Курганском, Кагальницком, Каменском районах и Новошахтинске.

Местные жители и гости смогут познакомиться с многонациональной культурой народов донского края. Для этого национальные диаспоры организуют выставки и площадки. Также для всех желающих проведут мастер-классы и спортивные состязания. Юных музыкантов на бесплатное занятие пригласит чемпион Кубка мира по аккордеону Александр Поелуев.

Будет возможность и выиграть призы в межмуниципальных турах областной олимпиады, посвященной вкладу жителей разных национальностей в социально-экономическое развитие области. Кроме того, в рамках акции пройдет круглый стол, на котором эксперты и почетные граждане городов и районов обсудят вопросы межнационального согласия.

Первой остановкой «Поезда будущего» будет Орловский район. 2 октября здесь встретятся жители 10 муниципальных образований области. Планируется прибытие представителей Калмыкии — артистов народного ансамбля «Зултурган».

На следующий день участников проекта встретит поселок Матвеев Курган — легендарное место, связанное со «Словом о полку Игореве» и ожесточенными боями на Миус-фронте.

4 октября мероприятия пройдут на северо-западе Ростовской области, в поселке Глубокий Каменского района, на почтовой станции, около которой по дороге на Кавказ останавливались Пушкин, Лермонтов и Толстой.

6 октября «Поезд будущего-2017» отправится на юго-запад и остановится в станице Кагальницкой. А завершит маршрут Новошахтинск. Здесь соберутся не только жители шахтерских территорий, но и гости из Свердловского района Луганской народной республики.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Селфи с расчлененкой: как были пойманы краснодарский людоед и его жена
Знаменитого российского спортсмена зарезала собственная дочь
В Каталонии начались столкновения голосующих с полицией
Правительство Красноярского края ушло в отставку
Опрос показал отношение россиян к армии
Якутск остался без света и воды из-за аварии на электростанции
Испанская полиция объяснила применение силы в Каталонии
«ВИМ-Авиа» прекратила полеты в Симферополь и Сочи
Все как есть: Франция запрещает «фотошопить» моделей
Спорт
«Спартак» вернулся Команда Массимо Карреры уверенно обыграла крепкий «Урал» и снова оказалась в гонке за место в Лиге чемпионов
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь