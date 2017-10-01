«Поезд будущего» посетит пять территорий Ростовской области

В 2017 году экспертов, представителей городов и районов региона будут принимать в пяти территориях Ростовской области: в Орловском, Матвеево-Курганском, Кагальницком, Каменском районах и Новошахтинске.

Местные жители и гости смогут познакомиться с многонациональной культурой народов донского края. Для этого национальные диаспоры организуют выставки и площадки. Также для всех желающих проведут мастер-классы и спортивные состязания. Юных музыкантов на бесплатное занятие пригласит чемпион Кубка мира по аккордеону Александр Поелуев.

Будет возможность и выиграть призы в межмуниципальных турах областной олимпиады, посвященной вкладу жителей разных национальностей в социально-экономическое развитие области. Кроме того, в рамках акции пройдет круглый стол, на котором эксперты и почетные граждане городов и районов обсудят вопросы межнационального согласия.

Первой остановкой «Поезда будущего» будет Орловский район. 2 октября здесь встретятся жители 10 муниципальных образований области. Планируется прибытие представителей Калмыкии — артистов народного ансамбля «Зултурган».

На следующий день участников проекта встретит поселок Матвеев Курган — легендарное место, связанное со «Словом о полку Игореве» и ожесточенными боями на Миус-фронте.

4 октября мероприятия пройдут на северо-западе Ростовской области, в поселке Глубокий Каменского района, на почтовой станции, около которой по дороге на Кавказ останавливались Пушкин, Лермонтов и Толстой.