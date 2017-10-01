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14:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Хью Хефнер оставил молодой жене роскошный особняк и 5 миллионов долларов

Вопреки утверждениям, что он оставил 31-летнюю Кристал Харрис без копейки, основатель Playboy позаботился о любимой.

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«Хью Хефнер оставил молодую жену без копейки денег!» — изумились поклонники основателя империи Playboy после того, как была оглашена его последняя воля. 91-летний Хью Хефнер скончался 27 сентября.

По его завещанию наследство в 43 миллиона долларов поделят между собой его дети, университет Южной Калифорнии и другие благотворительные организации. 31-летняя вдова владельца «Плейбоя» Кристал Харрис в документе не упоминалась, и пресса моментально сделала вывод: Хью оставил красавицу супругу нищей и голой. Однако это не совсем так: как выяснил американский портал TMZ, Хефнер все-таки позаботился о любимой женщине и обеспечил ее еще при жизни.

Супруги поженились в 2012 году и заключили брачный договор.

В нем говорится: Кристал получает 5 миллионов долларов после смерти Хефнера, но взамен Хью не упоминает ее в своем завещании, и она не будет претендовать на наследство его детей.

Кроме того, Хефнер в 2013 году подарил Кристал роскошный дом в Голливуде стоимостью 5 миллионов долларов. Сам издатель до самой смерти жил в знаменитом особняке Playboy, который он перед этим продал за 100 миллионов долларов, сохранив право оставаться в доме до своей кончины.

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В особняке, подаренном Хефнером, есть роскошный бассейн, четыре спальни, пять ванных комнат и домашний кинотеатр. За эти годы стоимость дома выросла, и теперь он стоит уже 7 миллионов долларов.

О помолвке Хефнера и 25-летней блондинки Кристал Харрис — одной из «девушек месяца» легендарного журнала — было объявлено в декабре 2010 года. Свадьба должна была состояться 18 июня 2011 года. Однако 14 июня Хефнер в своем микроблоге в Twitter сообщил, что свадьба отменяется. «Кристал передумала», написал Хью, не став уточнять причины, по которым его уже бывшая невеста отменила свадьбу. В свою очередь сайт TMZ сообщил со ссылкой на источники в особняке Хефнера, что у пары произошла бурная ссора по телефону. После этого Кристал Харрис покинула особняк Хефнера, где жила с декабря 2009 года.

Однако пара все-таки поженилась — они воссоединились через несколько месяцев после ссоры. Хью и Кристалл сыграли свадьбу 31 декабря 2012 года.

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