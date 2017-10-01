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14:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Опубликовано обвинительное письмо покончившей с собой девушки Джима Керри

В США опубликовали обвинительное письмо бывшей девушки голливудского актера Джима Керри Катрионы Уайт, которая покончила с собой после расставание со звездой кинематографа. Об этом сообщает New York Daily News.

Источник: Reuters

В тексте записки, которая датируется апрелем 2013 года, Уайт якобы обвиняет Керри в том, что актер «разрушил ее жизнь» и «познакомил» ее с наркотиками, проститутками, психическими расстройствами, а также венерическими заболеваниями.

Ты сделал для меня много хорошего, но, встречаясь со мной, ты сломал меня как личность.
Катриона Уайт

Отмечается, что записка была опубликована адвокатом Михаэлем Авинатти, представляющим интересы матери Уайт и ее бывшего мужа, с которым та состояла в браке с 2013 года.

В то же время, как заявляют журналисты New York Daily News, никаких доказательств того, что авторство записки действительно принадлежит девушке, Авинатти не представил.
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Уайт покончила с собой в сентябре 2015 года в возрасте 28 лет после расставания с Керри. Актера обвинили в том, что он заразил бывшую подругу половыми инфекциями и снабжал ее медикаментами, чтобы заставить девушку замолчать.

Керри назвал ложными обвинения в причастности к смерти девушки и попросил судью не учитывать в процессе тот факт, что он заразил Уайт герпесом и гонореей, так как это произошло за два года до самоубийства его подруги.

Джим Керри — канадско-американский актер, комик, сценарист, обладатель двух «Золотых глобусов». Известен своими ролями в фильмах «Маска», «Тупой и еще тупее», «Вечное сияние чистого разума» и «Всегда говори “Да”».

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