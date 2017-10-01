Опубликовано обвинительное письмо покончившей с собой девушки Джима Керри

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В тексте записки, которая датируется апрелем 2013 года, Уайт якобы обвиняет Керри в том, что актер «разрушил ее жизнь» и «познакомил» ее с наркотиками, проститутками, психическими расстройствами, а также венерическими заболеваниями.

Ты сделал для меня много хорошего, но, встречаясь со мной, ты сломал меня как личность. Катриона Уайт

Отмечается, что записка была опубликована адвокатом Михаэлем Авинатти, представляющим интересы матери Уайт и ее бывшего мужа, с которым та состояла в браке с 2013 года.

В то же время, как заявляют журналисты New York Daily News, никаких доказательств того, что авторство записки действительно принадлежит девушке, Авинатти не представил.

Уайт покончила с собой в сентябре 2015 года в возрасте 28 лет после расставания с Керри. Актера обвинили в том, что он заразил бывшую подругу половыми инфекциями и снабжал ее медикаментами, чтобы заставить девушку замолчать.