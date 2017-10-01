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17:59 (мск), источник: Вести Иркутск

Фестиваль омуля прошёл в Листвянке

С омулем сибиряки прощались. В Листвянке прошёл третий и, возможно, последний фестиваль, посвященный этой байкальской рыбе.

Попрощаться с байкальским эндемиком решили весело и вкусно. Под ножом у поваров и волонтёров — 167 килограммов омуля. И никакой подмены в виде пеляди, утверждают организаторы фестиваля.

500 литров байкальской воды. Картофель, морковь, лук и соль. Всё. Рецепт настоящей рыбацкой ухи прост и знаком многим гостям омулёвого фестиваля. Тут всё по-настоящему. В уху добавляют даже спиртное. Пять литров. Пока она готовится, рядом рисуют. Опять же омуля. Раскраска для взрослых.

Фестиваль омуля в Листвянке проходит в третий раз. Участников с каждым годом всё больше. Программа — разнообразнее. И уха почему-то варится быстрее, рассказала нам главный повар. Не прошло и часа, как горячий деликатес готов.

Досталось всем, кто пришёл на праздник. А вот что вместо омуля будут варить через год, пока неизвестно.

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