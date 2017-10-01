Фестиваль омуля прошёл в Листвянке
С омулем сибиряки прощались. В Листвянке прошёл третий и, возможно, последний фестиваль, посвященный этой байкальской рыбе.
С омулем сибиряки прощались. В Листвянке прошёл третий и, возможно, последний фестиваль, посвященный этой байкальской рыбе.
Попрощаться с байкальским эндемиком решили весело и вкусно. Под ножом у поваров и волонтёров — 167 килограммов омуля. И никакой подмены в виде пеляди, утверждают организаторы фестиваля.
500 литров байкальской воды. Картофель, морковь, лук и соль. Всё. Рецепт настоящей рыбацкой ухи прост и знаком многим гостям омулёвого фестиваля. Тут всё
Фестиваль омуля в Листвянке проходит в третий раз. Участников с каждым годом всё больше. Программа — разнообразнее. И уха
Досталось всем, кто пришёл на праздник. А вот что вместо омуля будут варить через год, пока неизвестно.