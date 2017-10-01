Платформу станции «Кунцевская» московского метро закроют на реконструкцию
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Совмещённая платформа станции «Кунцевская»
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Совмещённая платформа станции «Кунцевская»
«В рамках второго этапа реконструкции станций и сопутствующей инфраструктуры Филёвской линии будет изменён режим работы станции “Кунцевская”. С 5 октября посадка и высадка пассажиров, следующих по
Отмечается, что для проезда до станции «Кунцевская» из центра необходимо доехать до станции «Молодежная» и вернуться назад. Для проезда со станции «Кунцевская»
Согласно сообщению, изменение в режиме работы станции «Кунцевская»
Реконструкция Филевской линии проводится в соответствии с планом, утвержденным мэром Москвы Сергеем Собяниным. По плану срок окончания всех работ намечен на середину 2018 года.