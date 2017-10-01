Платформу станции «Кунцевская» московского метро закроют на реконструкцию

Источник: РИА Новости

«В рамках второго этапа реконструкции станций и сопутствующей инфраструктуры Филёвской линии будет изменён режим работы станции “Кунцевская”. С 5 октября посадка и высадка пассажиров, следующих по Арбатско-Покровской линии из центра, производиться не будет. Ранее было объявлено, что станция изменит режим работы со 2 октября, однако было принято решение перенести закрытие на 5 октября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для проезда до станции «Кунцевская» из центра необходимо доехать до станции «Молодежная» и вернуться назад. Для проезда со станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии в сторону области пассажирам необходимо будет доехать до станции «Славянский бульвар» и перейти на поезд, следующий из центра.

При этом время в пути увеличится не более чем на 15 минут.

Согласно сообщению, изменение в режиме работы станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии связано с ремонтом общей совмещенной платформы с одноименной станцией Филевской линии.