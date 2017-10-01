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15:16 (мск), источник: РИА Новости

Платформу станции «Кунцевская» московского метро закроют на реконструкцию

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Совмещённая платформа станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской и Филевской линий Московского метрополитена закроется для пассажиров с 5 октября на реконструкцию, сообщила пресс-служба метро.

Источник: РИА Новости

«В рамках второго этапа реконструкции станций и сопутствующей инфраструктуры Филёвской линии будет изменён режим работы станции “Кунцевская”. С 5 октября посадка и высадка пассажиров, следующих по Арбатско-Покровской линии из центра, производиться не будет. Ранее было объявлено, что станция изменит режим работы со 2 октября, однако было принято решение перенести закрытие на 5 октября», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что для проезда до станции «Кунцевская» из центра необходимо доехать до станции «Молодежная» и вернуться назад. Для проезда со станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии в сторону области пассажирам необходимо будет доехать до станции «Славянский бульвар» и перейти на поезд, следующий из центра.

При этом время в пути увеличится не более чем на 15 минут.

Согласно сообщению, изменение в режиме работы станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии связано с ремонтом общей совмещенной платформы с одноименной станцией Филевской линии.

Реконструкция Филевской линии проводится в соответствии с планом, утвержденным мэром Москвы Сергеем Собяниным. По плану срок окончания всех работ намечен на середину 2018 года.

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