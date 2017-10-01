Власти Крыма сообщили о возможном приезде делегации с Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Представители из различных стран, в том числе из Украины, подтвердили участие в съезде украинского народа в Крыму, сообщил
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Представители из различных стран, в том числе из Украины, подтвердили участие в съезде украинского народа в Крыму, сообщил
Ранее заместитель председателя региональной общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина сообщала, что в октябре в Симферополе состоится круглый стол, на котором поднимут вопросы сотрудничества украинских общественных объединений Крыма с соотечественниками за рубежом.
«На круглый стол приглашены представители из целого ряда государств, в том числе из Украины и Донецкой и Луганской народных республик. Конечно же, будут представители украинской общины России, которая весьма у нас уважаема, сильна и активно участвует во всех сферах жизни Российской Федерации», — сказал РИА Новости Мурадов.
«Мы будем делать все, чтобы не ставить их в ситуацию риска политического и физического, потому что люди в Киеве сидят мстительные. Уже тысячи людей за решеткой находятся, поэтому, конечно, мы будем их оберегать, но тем не менее они с нами, они будут участвовать», — сказал Мурадов.
По его словам, данное мероприятие призвано подчеркнуть, что «не киевская националистическая власть представляет украинский народ». «Есть другая Украина, другие украинцы, которые свой цивилизационный выбор много веков назад сделали», — подчеркнул Мурадов.