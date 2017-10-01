Власти Крыма сообщили о возможном приезде делегации с Украины

Источник: РИА "Новости"

Ранее заместитель председателя региональной общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина сообщала, что в октябре в Симферополе состоится круглый стол, на котором поднимут вопросы сотрудничества украинских общественных объединений Крыма с соотечественниками за рубежом.

«На круглый стол приглашены представители из целого ряда государств, в том числе из Украины и Донецкой и Луганской народных республик. Конечно же, будут представители украинской общины России, которая весьма у нас уважаема, сильна и активно участвует во всех сферах жизни Российской Федерации», — сказал РИА Новости Мурадов.

Вице-премьер подчеркнул, что свое участие в круглом столе подтвердили представители из различных стран, в том числе из самой Украины.

«Мы будем делать все, чтобы не ставить их в ситуацию риска политического и физического, потому что люди в Киеве сидят мстительные. Уже тысячи людей за решеткой находятся, поэтому, конечно, мы будем их оберегать, но тем не менее они с нами, они будут участвовать», — сказал Мурадов.