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21:32 (мск), источник: Sputniknews.kz

СМИ: Алматы считают претендентом на Зимние ОИ-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) 1 октября открыл официальный прием заявок на право проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 1 окт — Sputnik. Западные СМИ ожидают участие Алматы в заявочной кампании на право проведения Олимпийских игр 2026 года.

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В воскресенье, 1 октября, открылась заявочная кампания по выбору столицы ОИ-2026. Портал Insidethegames.biz сообщил, что МОК уже разослал главам национальных олимпийских комитетов соответствующие письма с приглашением участвовать в этой кампании.

Ранее о своем намерении подать совместную заявку на проведение Игр 2026 года заявляли австрийские Инсбрук и Тироль, а также швейцарский Сьон. Insidethegames.biz предположил, что свои кандидатуры могут выдвинуть канадский Калгари, японский Саппоро, турецкий Эрзурум и Алматы.

«На каждом этапе процедура выбора страны-хозяйки будет адаптирована к потребностям каждого города, она будет включать в себя непрерывный диалог между городами и МОК, благодаря которому будет совершенствоваться проект Игр, — приводит издание текст письма президента МОК Томаса Баха. — Это принесет пользу городам благодаря меньшему количеству промежуточных результатов на протяжении всего процесса заявки и значительно снизит бюджет кандидатов».

Напомним, что Алматы претендовал на Зимние ОИ-2022, но летом 2015 года проиграл в финале этой кампании Пекину. До этого казахстанский мегаполис претендовал на Зимние ОИ-2014 (они в итоге прошли в Сочи). При этом Алматы успел накопить за это время богатый опыт проведения международных стартов.

Помимо чемпионатов Европы и мира по конькобежному спорту среди мужчин и женщин, а также чемпионата Азии 2003 года по хоккею с шайбой среди молодежи, Алматы в 2011 году принял часть соревновательной программы зимней Азиады. А в 2017 году в этом городе прошла зимняя Универсиада.

Нынешняя кампания будет состоять из двух этапов, в ходе первого до октября 2018 года пройдет обсуждение между заинтересованными в организации Игр городами, национальными и международным олимпийскими комитетами заявок. Формальный этап выдвижения кандидатур пройдет с октября 2018 года по сентябрь 2019-го.

Страна-хозяйка будет определена в сентябре 2019 года, во время 132-й сессии Международного олимпийского комитета в Милане.

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